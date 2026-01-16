Havazás jön, parkoló viszont kevés van: a BKK üzent a Normafára indulóknak

Ha hinni lehet az időjárás-előrejelzéseknek, akkor a hétvégén visszatér a zord télies idő, és akár havazhat is. Várhatóan sokan keresik majd fel ismét a Normafát.

A hétvégi hideg, havas időjárás miatt ismét sok kirándulót várnak a Normafához

Fotó: MW Bulvár

A múlt heti tapasztalatok alapján most is nagy forgalomra kell készülni, de csak korlátozott számban állnak rendelkezésre parkolóhelyek, és ezek a téli hétvégéken már a délelőtti órákban megtelnek. Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés – írja az MTI.

A zord időjárásban a busz a legjobb megoldás

A BKK arra kéri a kirándulókat, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést: a Normafa kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, 212-es és a 221-es autóbuszokkal, amelyek a főváros számos pontjáról – így Angyalföldről, a belvárosból, a Széll Kálmán térről, a Boráros térről, Újbuda-központból és Lágymányosról – közvetlen eljutási lehetőséget biztosítanak a Normafához.

A buszokon szánkó is szállítható

A hajnaltól késő esti órákig folyamatosan közlekedő járatok a legforgalmasabb délelőtti és délutáni időszakban összesítve 3-5 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok.

Jó hír a kirándulóknak, hogy a buszokon szánkó is szállítható.

A társaság folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és szükség esetén tartalékbuszokat állít majd forgalomba. A buszjáratok mellett a BKK a környék megközelítésére a 60-as jelzésű fogaskerekűt is ajánlja, ez negyedóránként közlekedik.

Fontos tudni, hogy a Normafánál a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak.