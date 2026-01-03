Hírlevél
időjárás

Hatalmas fordulat jön hétvégén, mutatjuk az időjárást

Markáns fordulatot hoz a hétvége, szombaton még rövid napsütés, majd egyre többfelé havazás és kemény fagy várható. Az időjárás szinte az egész országban téliesre vált, a jövő hét közepéig tartós hidegre, fagyra, valamint visszatérő havazásra kell készülni.
időjáráshavazástél

Szombat reggelig az ország nagy részén erősen felhős időjárás várható, északon elszórtan, délen és délnyugaton viszont többfelé számíthatunk havazásra, hózáporra, illetve havas esőre. Napközben észak felől csökken a felhőzet, így főként az ország északi és középső területein egyre több napsütés várható, míg a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon tartósabban megmaradhat a borongós idő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, ami tovább fokozza a hidegérzetet – írja a Köpönyeg

Az időjárás szinte az egész országban téliesre vált.
Az időjárás szinte az egész országban téliesre vált.
Fotó: Unsplash

A hőmérséklet a kora délutáni órákban 0 és 4 fok között alakul, de estére ismét lehűl a levegő. Az esti órákban nyugat és délnyugat felől újra növekszik a felhőzet, és a Dunántúlon, valamint a Duna mentén ismét előfordulhat havas eső vagy havazás, miközben dél felől köd és rétegfelhőzet is terjedhet. 

Vasárnap markáns különbség várható: míg délen és délkeleten borongós, felhős időre kell készülni, addig északon sok napsütés várható csapadék nélkül. A reggeli órákban többfelé mínusz 5 fokig hűlhet a levegő, délután pedig alig emelkedik 1 fok fölé a hőmérséklet. 

Zord arcát mutatja az időjárás a jövő héten 

Hétfőn dél felől fokozatosan beborul az ég, és az ország déli felén több helyen, északon pedig elszórtan várható havazás. Az időjárás továbbra is télies marad, reggel mínusz 6 fok körüli értékekkel, míg délután nagyjából 0 fok közelében alakul a hőmérséklet. 

Kedden szinte az egész országban borult lesz az ég, és nagy területen számíthatunk havazásra. Az északnyugati tájakon kisebb, míg a délkeleti országrészben nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, ott akár havas eső és ónos eső is előfordulhat.  

Szerdán is marad a borongós, igazi téli időjárás. Reggelig további havazás valószínű, napközben pedig zúzmarás köd és hószállingózás nehezítheti a közlekedést. Az északnyugati szél megélénkülhet, ami helyenként hófúvást okozhat, miközben egész nap fagyos marad a levegő.  

 

