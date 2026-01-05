Most jön csak az igazi szibériai fagy - még nem vagyunk túl a nehezén

Igazi téli időjárást kapunk a hét második napján. Kedden a délelőtt a hajnali havazást követően átmeneti csapadékszünet lehet, de körülbelül 11–12 óra körül dél felől ismét erős hóesés indul, amely fokozatosan terjed az ország keleti és déli térségei felé.

Folyamatos havazásba csap át az időjárás

Fotó: Unsplash

Sokfelé kiadós hó hullhat, különösen délen és az ország középső területein, miközben északnyugaton a csapadék gyengébb marad – írja a Köpönyeg.

Még több havat hoz az időjárás

Az autósok mindenképpen figyeljenek oda vezetés közben, mert az északi szél erősödése miatt hófúvások is kialakulhatnak, amelyek tovább nehezítik a közlekedést az érintett tájakon.

A napi csúcshőmérséklet mindössze –2 fok körül alakul, így az egész nap fagypont alatti értékekkel igazi télies körülményekre kell számítani.

A meteorológusok szerint nagy területen jelentős hótakaró képződhet kedd estére, ami számos régióban akár 10 centimétert meghaladó friss hóval is járhat.

Ahogy azt az Origo is megírta, a hatóságok felkészültek az extrém havazásra. Aztán több napon át tartó havazás jön, miközben egyre hűl a levegő. Az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok lesz reggel.