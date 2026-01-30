Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nem kertelt: Ez hülye ötlet

Időjárás

Azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb az időjárás? Most új szintre lép

időjárás

Azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb az időjárás? Most új szintre lép

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombattól többfelé borult marad az ég, elszórtan havas esővel és gyenge hóval, majd fokozatos enyhülés várható. Az időjárás változásait élénk, olykor erős széllökések kísérik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásszélesőcsapadékhószállingózás

Borongós, téli időjárás elé nézünk a hétvégén és a jövő hét elején: a felhők, a párás levegő és a szórványos csapadék több napon át velünk marad. Hó, havas eső és fokozatos enyhülés is szerepel az előrejelzésben, miközben a szél is egyre gyakrabban megélénkül – írja a Köpönyeg.

időjárás
Borongós, téli időjárás elé nézünk – Fotó: Unsplash

Változékony időjárás jön borult égbolttal és csapadékkal

Szombaton borult, párás idő lesz, legfeljebb az északi határ közelében szakadozhat fel vékonyabban a felhőzet. Elszórtan szitálás fordulhat elő, amelyet fokozatosan havas eső, vagy gyenge hóesés válthat fel. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet nagyjából +2 fok körül alakul.

Vasárnap északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, az ország többi részén viszont marad a nagyrészt felhős égbolt. Helyenként – főként délen – továbbra is előfordulhat hószállingózás. A reggeli órákban -1, délután körülbelül +1 fok várható.

Hétfőn a nap elején még gyenge hóesés nem zárható ki, majd dél, délkelet irányából egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik. Hajnalban -4 fok körüli értékekre számíthatunk, napközben +2 fokig melegszik a levegő.

Kedden kezdetben változó, később ismét erősen felhős idő valószínű. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet. Reggel -10 és -2, délután -1 és +4 fok közötti hőmérsékletek valószínűek.

Szerdán többnyire borult égbolt mellett elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél nagyobb területen megerősödik, élénk, olykor erős lökésekkel, és számottevő enyhülés kezdődik. Délután 3–10 fokra lehet számítani, az Északi-középhegység térségében hűvösebb marad az idő.

Változékony időjárás várható Európa-szerte 

Észak-Európa felett anticiklon terül el, amelyet hideg légtömeg tölt ki, száraz a levegő, csapadék csak elvétve alakul ki. Kontinensünk más részein ciklonok teszik változékonnyá az időjárást. Sok a felhő, és több helyen esik az eső. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!