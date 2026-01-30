Azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb az időjárás? Most új szintre lép

Borongós, téli időjárás elé nézünk a hétvégén és a jövő hét elején: a felhők, a párás levegő és a szórványos csapadék több napon át velünk marad. Hó, havas eső és fokozatos enyhülés is szerepel az előrejelzésben, miközben a szél is egyre gyakrabban megélénkül – írja a Köpönyeg.

Borongós, téli időjárás elé nézünk – Fotó: Unsplash

Változékony időjárás jön borult égbolttal és csapadékkal

Szombaton borult, párás idő lesz, legfeljebb az északi határ közelében szakadozhat fel vékonyabban a felhőzet. Elszórtan szitálás fordulhat elő, amelyet fokozatosan havas eső, vagy gyenge hóesés válthat fel. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet nagyjából +2 fok körül alakul.

Vasárnap északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, az ország többi részén viszont marad a nagyrészt felhős égbolt. Helyenként – főként délen – továbbra is előfordulhat hószállingózás. A reggeli órákban -1, délután körülbelül +1 fok várható.

Hétfőn a nap elején még gyenge hóesés nem zárható ki, majd dél, délkelet irányából egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik. Hajnalban -4 fok körüli értékekre számíthatunk, napközben +2 fokig melegszik a levegő.

Kedden kezdetben változó, később ismét erősen felhős idő valószínű. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet. Reggel -10 és -2, délután -1 és +4 fok közötti hőmérsékletek valószínűek.

Szerdán többnyire borult égbolt mellett elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél nagyobb területen megerősödik, élénk, olykor erős lökésekkel, és számottevő enyhülés kezdődik. Délután 3–10 fokra lehet számítani, az Északi-középhegység térségében hűvösebb marad az idő.

Változékony időjárás várható Európa-szerte

Észak-Európa felett anticiklon terül el, amelyet hideg légtömeg tölt ki, száraz a levegő, csapadék csak elvétve alakul ki. Kontinensünk más részein ciklonok teszik változékonnyá az időjárást. Sok a felhő, és több helyen esik az eső.