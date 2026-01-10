Hírlevél
Ilyen időjárás lesz vasárnap: megint kapunk egy kis havat

1 órája
Vasárnap hajnalban a Duna–Tisza közén többfelé hózáporok alakulhatnak ki, így a nap fehér tájjelleggel indulhat. A hét utolsó napján is kemény téli időjárásunk lesz.
időjárásvasárnaphideg

A hét utolsó napján több felé szállingózni fog a hó, de azért napsütéses időjárásra is számítanak a meteorológusok.

Hóhelyzet Budapesten, HóhelyzetBudapesten, hó, havazás, időjárás, 2026 január, időjárás
Nem enged a hideg vasárnap sem, marad a havas időjárás
Fotó: Polyák Attila

Vasárnap hajnalban egy összeáramlás mentén többfelé lehet hózápor a Duna-Tisza-közén. Az erős északnyugati szél vasárnap folyamán több térségben is hófúvásokat okozhat, ami nemcsak látási viszonyokat nehezíthet, hanem a közlekedést is megnehezíti, különösen a mellékutakon és a szabad területeken – írja a Köpönyeg.

Marad a hideg időjárás

Délelőttre már több helyen kisüt a nap, de az időszakos napsütés mellett is marad a hideg, hűvös idő. 

Délután azonban újra növekszik a felhőzet, és szinte bárhol előfordulhat hószállingózás, így a csapadékmentes órák váltakoznak a hóeséssel. 

Továbbra is a hideg levegő marad az uralkodó: vasárnap reggel akár -10 fok körül, míg délután -4 fok körül maradnak a hőmérsékletek. Ez a tartósan fagyos idő még inkább előtérbe helyezi a téli hangulatot és a hó okozta nehézségeket.

Később is Folytatódik a zord időjárás, reggelente kemény fagyra kell számítani.

 

