Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

ikarus

Itt a nagy lehetőség – Ikarus-buszok cuccaira licitálhatunk

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap estig különleges árverés zajlik a BKV-nál, ahol harminc, a társaság autóbuszaiból származó tárgy talál új gazdára. Az aukció korlátozott ideig, január 11. estig tart, és különösen a legendás magyar buszok, az Ikarus kedvelői számára kínál érdekességeket és lehetőségeket a kincsek megszerzésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ikaruslicitálásikarus buszbuszBKVárverésautóbusz

Az Ikarus-rajongók most bővíthetik gyűjteményüket. A BKV ajándéktárgy- és relikvia-értékesítéssel foglalkozó részlege most aukciókat hirdet, ahol a fővárosi közösségi közlekedéshez kötődő, a társaság számára már feleslegessé vált tárgyakra lehet licitálni.

Ikarus 412
Az Ikarus 412-es autóbusz sokáig hozzátartozott Budapest utcaképéhez
Fotó: BKV

Ezúttal harminc autóbusz-alkatrész és emlék keres gazdát, amelyek közül sok Ikarus-eredetű – de akadnak Mercedes, Volvo és VanHool buszok darabjai is.

Szeretne egy Ikarus-kormánykereket?

Átfolyásmérő műszer, jegykezelő automata, beltéri kamera, klímavezérlő, üvegtörő kalapács, Ikarus-kormánykerék – csak néhány finomság azok közül, amelyeket most megszerezhetünk a BKV-buszokból. 

A legdrágább licitre felkínált tétel egy Ikarus buszból származó Vultron chip-kártyás vezérlő, amelyért szombaton 69 900 forintnál jár a legmagasabb ajánlat az árverés vége előtt. 

De vasárnap estig vehetünk akár Ikarus 280T GVM trolibuszból származó vezetőállás műszerfal konzolt is 20 ezer forintért. Mind olyan darabok, amelyekben egyesek régmúlt történeti, történelmi emléket látnak.

A tételek megtekinthetők és licitálhatók a BKV hivatalos árverési felületén, a társaság budapesti Akácfa utcai ajándéktárgy és relikvia értékesítés helyszínén. Az esemény ritka lehetőség arra, hogy a közlekedéstörténet szerelmesei egy darabot szerezzenek a magyar buszközlekedés legendás korszakából.

Egyébként az Ikarus buszokat ma is a világ több országába exportálják. A legendás magyar autóipari vállalat a közelmúltban leányvállalatot alapít Szerbiában. Azt pedig tavaly novemberben írta meg az Origo, hogy értékesítették a Moszkvai Buszközlekedési Vállalat utolsó Ikarus autóbuszát.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!