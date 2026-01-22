Berobbant az influenzajárvány, mutatjuk a legfrissebb adatokat

Légúti fertőzés tüneteivel 216 300 ember kereste fel orvosát. A közlés szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35-59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenza tünetei viszonylag könnyen felismerhetőek

Fotó: Unsplash

Egyre többen kerülnek kórházba influenza miatt

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (4), Tolna (1), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2) és Veszprém (2) vármegye területéről.

Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek. Közölték azt is: kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

Tippek, trükkök: így lehet a legkönnyebben túlélni az influenzát

A gyógyszerek csak tüneti kezelésre alkalmazhatóak influenza esetén, de vannak különböző természetes gyógymódok és házi praktikák, amik javíthatnak az állapotunkon.

Az influenza története

Az influenza napjainkban már inkább csak kellemetlenséget okoz számunkra, de volt idő, amikor a Föld lakosságának közel 5 százalékát elpusztította.