Tömeges megbetegedések országszerte, ez a variáns okozza a problémát

Dr. Bense Tamás a KEMMA-nak elmondta, hogy önmagában nem meglepő a helyzet, hiszen december–januárban mindig csúcsra járnak a légúti vírusok. Az influenza mostani hulláma azért kapott nagy figyelmet, mert egy új variáns gyorsabban terjed, és részben kikerülheti a védőoltás által nyújtott védelmet.
Influenza: így védekezzen a „szupervírus” ellen
A szakember hangsúlyozta, hogy a „szuperinfluenza” elnevezés nem orvosi fogalom, a vírusok folyamatos mutációja természetes jelenség. A vakcina ettől függetlenül továbbra is hatékony lehet a súlyos szövődmények ellen, ezért az oltás felvétele most is ajánlott.
Tünetek, amelyek hetekig megnehezíthetik a mindennapokat
Az új influenzavariáns hirtelen magas lázzal, fejfájással, izomfájdalommal és kifejezett gyengeséggel jelentkezik. Sok beteg a klasszikus tüneteken túl hányásról és hasmenésről is beszámol, ami főként a kisebb gyermekeket viseli meg. A tinédzserek általában gyorsabban kilábalnak, míg a kicsiknél nehezebb felismerni, pontosan melyik kórokozó áll a háttérben.
Az akut szakasz jellemzően 3–7 napig tart, a teljes felépülés azonban akár két hetet is igénybe vehet.
A köhögés gyakran makacs, és hetekig fennmaradhat, ami sok szülőt megijeszt. A fülfájás már szövődménynek tekinthető, de az első 2-3 napban orrspray és gyulladáscsökkentő adható. Ha a betegség lefolyása során ismét láz vagy rosszabbodó állapot jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
Járványhelyzet és országos adatok
A téli szünet utáni iskolakezdés kedvezett a vírusok terjedésének, így sok fiatal beteg jelent meg egyszerre a rendelőkben. A fülfájással és rohamokban jelentkező köhögéssel járó esetek száma is látványosan megugrott.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata szerint
január elején több százezer ember fordult orvoshoz akut panaszokkal.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján influenzavírusok, SARS-CoV-2 és más kórokozók egyaránt jelen vannak. A Sonline közlése szerint Somogy vármegyében néhány hét alatt csaknem megháromszorozódott a légúti tünetekkel jelentkezők száma. Az orvosok szerint a járvány még hetekig eltarthat, de az egészségügyi ellátórendszer felkészült a helyzet kezelésére.
Járvány tört ki a Balatonnál
Balatonkenesén a Pilinszky János Általános Iskolában járványügyi hullám söpört végig, ezért a vezetés rendkívüli háromnapos tanítási szünetet rendelt el. Hétfőn a 217 tanulóból 109-en, kedden pedig már 130-an hiányoztak betegség miatt, és több diákot is az iskolából küldtek haza rosszullét miatt.