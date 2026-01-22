Tömeges megbetegedések országszerte, ez a variáns okozza a problémát

Dr. Bense Tamás a KEMMA-nak elmondta, hogy önmagában nem meglepő a helyzet, hiszen december–januárban mindig csúcsra járnak a légúti vírusok. Az influenza mostani hulláma azért kapott nagy figyelmet, mert egy új variáns gyorsabban terjed, és részben kikerülheti a védőoltás által nyújtott védelmet.

Titokban fertőz: az új influenza már a tünetek előtt támad

Influenza: így védekezzen a „szupervírus” ellen

A szakember hangsúlyozta, hogy a „szuperinfluenza” elnevezés nem orvosi fogalom, a vírusok folyamatos mutációja természetes jelenség. A vakcina ettől függetlenül továbbra is hatékony lehet a súlyos szövődmények ellen, ezért az oltás felvétele most is ajánlott.

Tünetek, amelyek hetekig megnehezíthetik a mindennapokat

Az új influenzavariáns hirtelen magas lázzal, fejfájással, izomfájdalommal és kifejezett gyengeséggel jelentkezik. Sok beteg a klasszikus tüneteken túl hányásról és hasmenésről is beszámol, ami főként a kisebb gyermekeket viseli meg. A tinédzserek általában gyorsabban kilábalnak, míg a kicsiknél nehezebb felismerni, pontosan melyik kórokozó áll a háttérben.

Az akut szakasz jellemzően 3–7 napig tart, a teljes felépülés azonban akár két hetet is igénybe vehet.

A köhögés gyakran makacs, és hetekig fennmaradhat, ami sok szülőt megijeszt. A fülfájás már szövődménynek tekinthető, de az első 2-3 napban orrspray és gyulladáscsökkentő adható. Ha a betegség lefolyása során ismét láz vagy rosszabbodó állapot jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Járványhelyzet és országos adatok

A téli szünet utáni iskolakezdés kedvezett a vírusok terjedésének, így sok fiatal beteg jelent meg egyszerre a rendelőkben. A fülfájással és rohamokban jelentkező köhögéssel járó esetek száma is látványosan megugrott.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata szerint

január elején több százezer ember fordult orvoshoz akut panaszokkal.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján influenzavírusok, SARS-CoV-2 és más kórokozók egyaránt jelen vannak. A Sonline közlése szerint Somogy vármegyében néhány hét alatt csaknem megháromszorozódott a légúti tünetekkel jelentkezők száma. Az orvosok szerint a járvány még hetekig eltarthat, de az egészségügyi ellátórendszer felkészült a helyzet kezelésére.