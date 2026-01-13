További 16 ezer adag influenza elleni oltóanyag érkezett

A vakcinákat a vármegyék között a 60 év feletti lakosság arányában osztották el, hogy mindenhol biztosított legyen a rizikócsoportba tartozók oltása. Az ingyenes védőoltás országszerte elérhető a háziorvosoknál, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben. Amennyiben egy területen elfogy az influenza elleni oltóanyag, a további igényeket a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnál lehet jelezni - írja az NNGYK.

A hideg időjárás enyhülésével megindulhat az influenza terjedése.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Kérhető az influenza elleni védőoltás

Az influenza elleni védőoltás elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus légzőszervi, szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a csökkent immunitású személyeknek, valamint a várandós vagy gyermeket tervező nőknek ajánlott. Szintén javasolt az oltás az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjai számára. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: az oltás segítségével elkerülhetők a súlyos, szövődményekkel járó megbetegedések. A védőoltás mellett továbbra is fontosak az alapvető megelőző intézkedések, mint a gyakori kézmosás, a zsúfolt helyek kerülése, valamint az, hogy betegség esetén mindenki maradjon otthon.

Romló levegőminőség miatt egészségügyi óvintézkedések szükségesek

Az elmúlt napokban a hideg, szélcsendes időjárás és az intenzívebb fűtés miatt több településen jelentősen romlott a levegő minősége. Az NNGYK levegőhigiénés értékelése szerint veszélyes volt a levegő Kazincbarcikán, Miskolcon, Sajószentpéteren és Salgótarjánban, míg számos más városban egészségtelen vagy kifogásolt minősítést mértek. A rossz levegőminőséget elsősorban a kisméretű szállópor (PM2.5 és PM10) magas koncentrációja okozza, amely különösen káros a krónikus légúti betegségben szenvedők, az asztmás gyermekek és a szív- és érrendszeri betegek számára.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy egészségtelen vagy veszélyes levegőminőség esetén kerülni kell a hosszas szabadtéri tartózkodást és a megerőltető fizikai aktivitást.

Fontos, hogy a krónikus betegek sürgősségi gyógyszerei mindig kéznél legyenek, valamint kiemelten ajánlott a dohányzás mellőzése kiskorúak és betegek jelenlétében. Bár hideg időben sokan ritkábban szellőztetnek, a rövid, intenzív átszellőztetés elengedhetetlen, mivel a rossz beltéri levegő növelheti a légúti fertőzések – például az influenza vagy az RSV – terjedésének kockázatát. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban érkező élénk, helyenként viharos szél elősegítheti a levegőben lévő szennyező anyagok felhígulását, így javulás várható a levegőminőségben. Az Origo korábban arról írt, hogy veszélyes influenza terjed, és gyorsabban fertőz, mint valaha.