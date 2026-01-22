Megérkezett a hivatalos tájékoztatás a magyarországi járványhelyzetről

Az influenzajárvány 2026. januárjában újabb szintre lépett Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint január 12. és 18. között több tízezren influenzaszerű panaszokkal, akut légúti fertőzés tüneteivel pedig több mint 200 ezren fordultak orvoshoz, miközben egyre több oktatási intézményben jelennek meg a fertőzési gócok.

Influenzajárvány: iskolabezárás, növekvő esetszám és figyelmeztetés az időseknek

Fotó: detait / Unsplash

Iskolabezárás Balatonkenesén

Balatonkenesén egy általános iskolát ideiglenesen bezártak, miután a tanulók több mint 50 százaléka megbetegedett. A döntést az intézmény igazgatója hozta meg a további fertőzések megelőzése érdekében. Az eset jól mutatja, hogy az influenzajárvány elsősorban a gyermekközösségekben terjed gyorsan.

A gyermekek körében a legmagasabb a megbetegedés

Az NNGYK légúti figyelőszolgálatának adatai szerint a 2026. év harmadik hetében az influenzaszerű megbetegedések legnagyobb arányban a 0–14 éves korosztályt érintették. A legmagasabb megbetegedési szám a 3–5 éveseknél volt tapasztalható, őket követték a 6–14 éves gyermekek. Ebben a korcsoportban jellemzően enyhébb tünetekkel zajlik a fertőzés.

Veszélyeztetett korosztály: a 65 év felettiek

Bár kevesebben betegednek meg, a 65 év felettiek esetében az influenzajárvány súlyosabb lefolyású lehet. Az adatok szerint a kórházi ellátást igénylő súlyos légúti fertőzések jelentős része ebben a korosztályban fordult elő, és az intenzív ellátásra szorulók többsége is közülük került ki.

Járványhelyzet: Országos adatok és területi különbségek

Országosan 100 ezer lakosra 477 influenzaszerű megbetegedés jutott.

A legmagasabb esetszámot Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében regisztrálták,

míg Bács-Kiskun, Baranya és Somogy vármegyében alacsonyabb volt az érintettség. Laboratóriumi vizsgálatokkal szinte minden vármegyében igazolták az influenzavírus jelenlétét.

A vizsgált minták alapján az influenza A vírus – különösen a H3 altípus – dominál, de jelen van az RSV és a SARS-CoV-2 is. A szakemberek szerint ez azt jelzi, hogy egyszerre több légúti kórokozó is terheli az egészségügyi rendszert.