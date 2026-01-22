Járvány tört ki egy magyar iskolában – mutatjuk, mi a teendő ilyenkor!

Magyarországon járványhelyzet esetén az iskolák működését szigorú népegészségügyi szabályok határozzák meg. Balatonkenesén egy oktatási intézményben a közelmúltban rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el járványhelyzet miatt. Cikkünkben bemutatjuk, hogy mik a legfontosabb teendők egy iskolai járványhelyzet esetén.

Járvány miatt bezárták a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolát (a kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Iskolai járvány Balatonkenesén

A balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményében iskolai járvány miatt maradtak otthon a gyerekek. A tájékoztatás szerint influenzaszerű tünetek, koronavírus gyanú, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedések jelentkeztek.

A kialakult járvány az iskolában indokolttá tette a teljes körű fertőtlenítést és a tanítás ideiglenes felfüggesztését.

Mikor rendelnek el rendkívüli tanítási szünetet?

Egy iskola bezárása járványhelyzetben nem igényel pontos diagnózist vagy laborral igazolt fertőzést.

Az iskolai járvány megítélése során a járványügyi kockázat számít meghatározónak: ha több beteg diák esik ki egyszerre, és fennáll a további terjedés veszélye, a rendkívüli tanítási szünet indokolt.

A döntés célja ilyenkor az, hogy a fertőzésgyanús gyerekek elkülönítése megtörténjen, és a járványhelyzet Magyarországon ne súlyosbodjon.

Ki dönt az iskola bezárásáról?

Járvány esetén az iskolaigazgató nem önállóan határoz.

Az intézmény az iskolaorvosi szakvélemény alapján jelzi a helyzetet, majd a népegészségügyi hatóság értékeli a kockázatot. A rendkívüli tanítási szünet hatósági döntés, amely közegészségügyi okból azonnal végrehajtható.

Tanítási szünet járvány miatt (illusztráció)

Mit kell tenni járvány esetén az iskolában?

A hatóság döntése után kötelező járványügyi intézkedések lépnek életbe. Az iskolában fertőtlenítés történik a tantermekben, a mosdókban és a közösségi terekben, emellett fokozott takarítást és rendszeres szellőztetést írnak elő. A beteg diákok otthoni elkülönítés alá kerülnek, a szülők hivatalos tájékoztatást kapnak, és az újabb tünetek megjelenését folyamatosan figyelik a Egészségvonal eljárásrendje alapján.

Mennyi ideig tart a rendkívüli tanítási szünet?

A rendkívüli tanítási szünet időtartamát mindig a járványügyi kockázat nagysága határozza meg. Az iskolai járvány lecsengése után a hatóság dönt a tanítás újraindításáról, amely jellemzően néhány tanítási napot érint, de szükség esetén hosszabb is lehet.