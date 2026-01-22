Járvány tört ki egy magyar iskolában – mutatjuk, mi a teendő ilyenkor!

Magyarországon járványhelyzet esetén az iskolák működését szigorú népegészségügyi szabályok határozzák meg. Balatonkenesén egy oktatási intézményben a közelmúltban rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el járványhelyzet miatt. Cikkünkben bemutatjuk, hogy mik a legfontosabb teendők egy iskolai járványhelyzet esetén.
Iskolai járvány Balatonkenesén
A balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményében iskolai járvány miatt maradtak otthon a gyerekek. A tájékoztatás szerint influenzaszerű tünetek, koronavírus gyanú, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedések jelentkeztek.
A kialakult járvány az iskolában indokolttá tette a teljes körű fertőtlenítést és a tanítás ideiglenes felfüggesztését.
Mikor rendelnek el rendkívüli tanítási szünetet?
Egy iskola bezárása járványhelyzetben nem igényel pontos diagnózist vagy laborral igazolt fertőzést.
Az iskolai járvány megítélése során a járványügyi kockázat számít meghatározónak: ha több beteg diák esik ki egyszerre, és fennáll a további terjedés veszélye, a rendkívüli tanítási szünet indokolt.
A döntés célja ilyenkor az, hogy a fertőzésgyanús gyerekek elkülönítése megtörténjen, és a járványhelyzet Magyarországon ne súlyosbodjon.
Ki dönt az iskola bezárásáról?
Járvány esetén az iskolaigazgató nem önállóan határoz.
Az intézmény az iskolaorvosi szakvélemény alapján jelzi a helyzetet, majd a népegészségügyi hatóság értékeli a kockázatot. A rendkívüli tanítási szünet hatósági döntés, amely közegészségügyi okból azonnal végrehajtható.
Mit kell tenni járvány esetén az iskolában?
A hatóság döntése után kötelező járványügyi intézkedések lépnek életbe. Az iskolában fertőtlenítés történik a tantermekben, a mosdókban és a közösségi terekben, emellett fokozott takarítást és rendszeres szellőztetést írnak elő. A beteg diákok otthoni elkülönítés alá kerülnek, a szülők hivatalos tájékoztatást kapnak, és az újabb tünetek megjelenését folyamatosan figyelik a Egészségvonal eljárásrendje alapján.
Mennyi ideig tart a rendkívüli tanítási szünet?
A rendkívüli tanítási szünet időtartamát mindig a járványügyi kockázat nagysága határozza meg. Az iskolai járvány lecsengése után a hatóság dönt a tanítás újraindításáról, amely jellemzően néhány tanítási napot érint, de szükség esetén hosszabb is lehet.
Mi történik a kieső tanítási napokkal?
Rövidebb, járvány miatt elrendelt szünet esetén a kieső tanítási napokat általában nem kell pótolni. Ha az iskola bezárása elhúzódik, a tanév rendjének módosításáról az illetékes hatóság határoz, az elkülönítéshez kapcsolódó indokolt költségeket pedig az állam megtéríti.
Jogszabályi háttér
Az iskolai járványok kezelésének jogalapját az egészségügyről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei biztosítják. E szabályozás felhatalmazza a hatóságokat arra, hogy fertőző betegségek esetén járványügyi intézkedéseket, akár rendkívüli tanítási szünetet is elrendeljenek egy oktatási intézményben – olvasható a Hatályos Jogszabályok Gyűjteményében.
Járványok esetén a Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály országos szinten gyűjti, elemzi és értékeli a fertőző betegségekre vonatkozó adatokat, valamint működteti a járványügyi surveillance-rendszereket. Az így nyert információk alapján szakmai iránymutatást ad a hatóságoknak és az egészségügyi intézményeknek, továbbá tájékoztatja a kormányzati döntéshozókat és a nemzetközi szervezeteket a hazai járványügyi helyzetről.