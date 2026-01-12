Ilyen koncert még nem volt az Arénában, jön az Ismerős Arcok

Hírlevél
Története eddigi legnagyobb fellépésére készül a híres magyar rockzenekar. Az Ismerős Arcok 2026. január 24-én először áll színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. A csaknem harmincéves pályafutást összefoglaló koncert közös éneklést, új dalokat és különleges vendéget ígér.
Mérföldkőhöz érkezett a magyar könnyűzene egyik meghatározó zenekara, az Ismerős Arcok január 24-én 19 órától először ad önálló koncertet a Budapest Arénában, ahol több ezer rajongó énekelheti együtt a csapattal az elmúlt évtizedek legismertebb dalait. Az est egyik legemlékezetesebb pillanatának a Nélküled című szám közös előadása ígérkezik.

Ismerős Arcok
Az Ismerős Arcok zenekar komoly show-t fog előadni a Papp László Budapest Sportarénában
Fotó: Facebook / Ismerős Arcok

Amikor korábban mások koncertjeire jártunk az Arénába, dédelgetett álmunk volt, hogy egyszer mi is itt játszhatunk. Most ez az álom valóra válik. A koncert dallistáját úgy kellett összeállítanunk, hogy szinte átölelje a teljes pályafutásunkat

 – mondta Nyerges Attila énekes-gitáros. A zenekarvezető szerint a grandiózus helyszín komoly pluszfelkészülést igényel, különösen a hang- és látványvilág terén, de a cél változatlan: hitelesen megszólalni a hatalmas térben is. 

Az 1999-ben alakult Ismerős Arcok zenéje a rockot bluesos, jazzes és világzenei elemekkel ötvözi, dalaik központi témái pedig az összetartozás és a közösség ereje. 

A közel két és fél órás koncert egyfajta életmű-áttekintés is lesz, amely a teljes pályafutást felöleli – persze anélkül, hogy lezárna bármit is.

Új Ismerős Arcok-dalok

A rajongók ráadásul új dalokra is számíthatnak: a zenekar befejezte készülő albumának stúdiómunkáit, a lemez még az Aréna-koncert előtt megjelenik. A különleges est vendége Szalóki Ági lesz, akivel a Párizs című dalt adják elő, valamint közreműködik a korábbi turnékról ismert vonószenekar is.

 

 

