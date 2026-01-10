Iszak Eszter bikinis képétől még a hó is megolvad

Iszak Eszter az elmúlt napokban több fotót is megosztott Instagram-oldalán, amelyek tanúsága szerint valódi paradicsomi környezetben pihen családjával. A tengerparti felvételeken bikiniben látható műsorvezető mögött pálmafák, fehér homok és türkizkék víz rajzolja ki a tökéletes nyaralás képét.

Iszak Eszter a hideg tél helyett a tengerpartot választotta — így élvezi a trópusi nyaralást. Fotó: Csudai Sándor

Iszak Eszter szerint a tenger örök szerelem

A műsorvezető egy személyes hangvételű gondolatot is megosztott követőivel. Bevallása szerint sokan mondják, hogy az ember mindent meg tud unni, ő azonban biztos benne, hogy a tenger látványát és hangját, a pálmafákat és a trópusi klímát soha nem tudná megunni. Posztjában követőit is megszólította, feltéve a kérdést: vajon van-e olyan hely a világon, ahol el tudnák képzelni az egész életüket.

Családi nyaralás, kevés pihenéssel

Iszak Eszter elárulta azt is, hogy a nyaralás nem teljesen úgy alakult, ahogyan előre eltervezte. Több könyvet is magával vitt, abban bízva, hogy lesz ideje olvasni, ám kislánya, Mirabella mellett erre kevés alkalom jutott. A műsorvezető azonban egyáltalán nem panaszkodik — számára a közös családi pillanatok mindennél fontosabbak.

Trópusi menedék a tél elől

A fotók és Eszter sorai alapján egyértelmű, hogy számára ez az utazás nem csupán pihenés, hanem feltöltődés is. Miközben idehaza a tél uralja a mindennapokat, Iszak Eszter a napsütést, a tengert és a nyugalmat választotta — és ezt örömmel osztotta meg rajongóival is.

A műsorvezető tavaly nyáron hozta világra Gyurta Dániellel közös gyermekét. Kislányuk a Mirabella nevet kapta, de mivel Iszak Eszter óvja családja magánéletét, a kicsit csak ritkán, arcát eltakarva látni. A csinos modell ezúttal is inkább magáról töltött fel látványos képeket az Instagramra.

