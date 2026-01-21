Hírlevél
Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Szívszorító: Boráros Gábor virágot vitt Jákli Mónika halálos balesetének helyszínére

Boráros Gábor egy csokor virággal jelent meg szerdán Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer autóbalesetének helyszínén. Az ismert MMA-harcos ily módon búcsúzott egykori feleségétől, kislánya édesanyjától, aki a 63-as főúton szenvedett halálos autóbalesetet. Jákli Mónika tragédiája Szlovákiában és Magyarországon megrázta a közvéleményt.
Jákli MónikaBoráros Gáborautóbalesetemlékezés

A Blikk cikke szerint Boráros Gábor néhány órával a tragikus baleset után jelent meg a helyszínen, a 63-as főút Nagymegyer és Alistál közötti szakaszán  ahol egyedül búcsúzott el egykori párjától. A sportoló és Jákli Mónika kapcsolata évekkel ezelőtt véget ért, közös gyermekük miatt azonban továbbra is szoros kötelék fűzte össze őket. 

Jákli Mónika
Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett - Fotó:  (Fotó: YouTube)

Jákli Mónika szeretete örökre a kislánnyal marad

A baleset a 63-as főút Nagymegyer és Alistál közötti szakaszán, a nagydűri letérő közelében történt. A tragikus hír nyilvánosságra kerülése után Boráros megható Facebook-bejegyzéssel emlékezett meg Mónikáról, hangsúlyozva, mindent megtesz azért, hogy kislányuk mindig érezze: édesanyja szeretete örökre vele marad.

A sportoló a helyszínen könnyeivel küszködve beszélt arról, hogyan értesült a balesetről, valamint arról is, hogy még nem volt ereje elmondani gyermekének az igazságot. Mint mondta, szakember segítségét is igénybe veszi majd, hogy együtt tudják feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget.

A baleset helyszínén készült sokkoló fotók készültek!

 

