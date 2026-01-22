„Úgy hajtott, mintha menekülne” — hajmeresztő teória terjed Jákli Mónika halála kapcsán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jákli Mónika halála egy súlyos autóbaleset következménye volt. A fiatal anyuka a szlovákiai 63-as úton, a hajnali órákban vesztette életét, miután egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, amely fékezés nélkül egy farakásnak csapódott, majd az ütközés után kigyulladt – írja a Blikk.

Jákli Mónika halála után mécsesek borítják a végzetes kanyar környékét.

Fotó: Ripost

Jákli Mónika halála — menekülés vagy végzetes sietség?

A tragédia részletei máig sok kérdést vetnek fel. A helyszínen mécsest gyújtó környékbeliek szerint Mónika az ütközés előtt szokatlanul nagy sebességgel haladt. Egy dunaszerdahelyi férfi lapunknak azt mondta: több szemtanú is látta hajnalban a Mercedest, amely „úgy közlekedett, mintha a sofőr elkésett volna valahonnan — vagy menekült volna”.

A férfi elárulta, jól ismerte az áldozat Bécsben élő édesanyját, ám a nevét nem kívánta vállalni.

Sportautók, biztonság és a végzetes döntés

Jákli Mónika köztudottan rajongott a különleges és drága autókért. Közösségi oldalain számos fotón pózolt luxusjárművek mellett, párjának pedig több tízmilliós sportautó-gyűjteménye is van.

Mónika azonban barátai szerint inkább a nagyobb terepjárókat részesítette előnyben, mert azokban érezte magát igazán biztonságban. Éppen ezért sokakat meglepett, hogy utolsó útjára nem ezt a számára megszokott opciót választotta — hanem egy nagy teljesítményű Maybach volánja mögé ült.

A baleset végső pillanatai

Az ütközés erejétől az autó darabokra szakadt, Mónika pedig — információk szerint — kizuhant a járműből. Bár azonnal kórházba szállították, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Volt párja, Boráros Gábor, korábban a Nyerő Párosban is együtt szerepelt vele — a tragédia híre őt is mélyen megrázta.

