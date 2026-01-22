2026. január 21-én hajnalban halálos közlekedési baleset történt Nagymegyer térségében. A Mercedes S 580-as járművet Jákli Mónika vezette, aki a helyszínen életét vesztette.

Jákli Mónika: halálos balesetet szenvedett a népszerű influenszer

A tragédia akkor történt, amikor a celeb egy balkanyarban letért az útról, majd óriási sebességgel a fák közé csapódott. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a Mercedes szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A tragédia után sokáig csend volt, most azonban Jákli Mónika párja megszólalt. Egy rövid, mélyen megrendítő üzenetben búcsúzott szerelmétől:

A szívemben örökké élni fogsz. Te voltál az álmom amely valóra vált. Menyasszonyom voltál, a lelkem társa, akivel a jövőt terveztem – és bár az idő túl hamar elválasztott minket, a szeretetünk erősebb minden határnál. Hiányod elmondhatatlanul fájj, mégis hálás vagyok minden pillanatért, amit veled tölthettem. Mosolyod, hangod, érintésed örökre velem marad. Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el – csak átalakul emlékké, amely vezet és vigyáz rám. Nyugodj békében, drága szerelmem. Mindörökké a szívemben élsz

– írta ki közösségi oldalára.

Megdöbbentő részletek Jákli Mónika halálos balesetéről. Mikor a tűzoltók a helyszínre értek, a sofőr testét a lángoló autó mellett találták. Azonnal megkezdték Jákli Mónika újraélesztését, amit később a mentők is folytattak, de minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

Hajmeresztő teória terjed Jákli Mónika halála kapcsán

Az egész országot megrázta a fiatal fitneszmodell tragikus halála. Jákli Mónika halála kapcsán most hajmeresztő teória kezdett terjedni a baleset helyszínének környékén: többen úgy vélik, a végzetes éjszakán nem pusztán sietett.