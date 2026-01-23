Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

A most nyilvánosságra került nagymegyeri kamerafelvételek alapján Jákli Mónika balesete előtt a Mercedes Komárom felől érkezett a városba, majd a 63-as főúton haladt tovább. A képek és videók új megvilágításba helyezik a tragédia előzményeit, különösen a haladási irány és az időbeli eltérések miatt - írja a parameter.sk.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

Mi történt Jákli Mónikával a baleset előtt?

A rendelkezésre álló adatok szerint a tragédia hajnalán a járművet Nagymegyeren több ponton is rögzítették. A felvételek alapján az autó normál tempóban haladt, üldözésre utaló jel nem látható, a baleset pedig vélhetően 10–15 perccel a riasztás előtt történt.

Hol és mikor rögzítették Jákli Mónika autóját kamerák?

A nagymegyeri kamerafelvétel szerint a Mercedes hajnali 3 óra után nem sokkal haladt el a városháza közelében, majd a Nagymegyer körforgalom irányába ment tovább. Egy további kamera a Lidl környékén rögzítette, már a 63-as főúton.

A felvételek és a riasztás időpontja között körülbelül 35–45 perc telt el. Ez az időtartam hosszabb annál, mint amit puszta áthaladás indokolna, ezért feltételezhető, hogy az autó valahol megállhatott.

Miért fordulhatott meg Jákli Mónika a 63-as főúton?

A felvételek és a baleset helyszíne alapján feltételezhető, hogy az autó a nagydűri letérő környékén irányt válthatott. Ennek oka egyelőre ismeretlen, hivatalos magyarázat nem született, így ez továbbra is az egyik legnagyobb kérdés.

Mit mutatnak a nagymegyeri kamerafelvételek?

A videók egyértelműen azt mutatják, hogy a Mercedes kamerafelvétel idején a jármű stabilan haladt, rendellenes manőver vagy hirtelen gyorsítás nem látszik. Ez gyengíti az üldözésről szóló találgatásokat.

Szívszorító: itt az összetört apa vallomása Jákli Mónika halála után

Megrázó vallomást tett közzé közösségi oldalán Boráros Gábor. Jákli Mónika halála kapcsán az MMA-harcos elcsukló hangon beszélt a tragédiáról, a rengeteg kérdőjelről és arról a feladatról, amely még mindig előtte áll.

Megszólalt a rendőrség Jákli Mónika halálával kapcsolatban

Tragikus autóbalesetben vesztette életét Boráros Gábor kislányának édesanyja. Jákli Mónika ügyében friss információkat hozunk.