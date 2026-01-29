Boráros Gábor tiszta vizet öntött a pohárba, ezt mondta Jákli Mónikáról

Ma vesznek végső búcsút a tragikus körülmények közt elhunyt ismert influenszertől. Jákli Mónika autóbalesete után sokan kíváncsiak voltak a család és a volt férj reakciójára. Boráros Gábor nemrég a közösségi oldalán tisztázott néhány kérdést a történtekkel kapcsolatban – írja a Bors.

Fotó: Bors/ RTL sajtó klub

Jákli Mónika temetése előtt Boráros Gábor tiszta vizet öntött a pohárba

A volt férj elmondta, hogy bár a szóbeszéd szerint az influenszer távolságtartási végzést kért, ő nem tudott ilyesmiről.

Ha volt is ilyen, akkor ezt mindketten több százról is megszegtük, mert ugye mind a ketten mentünk Zoráért, vagy ő hozzám, vagy én őhozzá

– mondta Boráros Gábor. Hozzátette, a korábbi, éles hangvételű üzenetek válaszreakciók voltak arra, hogy a lányával fenyegették és zsarolták. Jákli Mónika volt férje kiemelte: Mónika a vele töltött évek alatt gondtalanul élte életét, és bár útjaik különváltak, mindig szeretettel emlékszik rá. A férfi arra kérte a médiát, hogy a továbbiakban ne kérdezzenek tőle sem Mónikával, sem a balesettel kapcsolatban.

