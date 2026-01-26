Január, a hosszú hétfő – amikor az önfejlesztés demotiválni kezd

Az év eleji fogadalmak sokaknál nem pusztán célok, hanem identitáselemek lesznek: rendszeres edzés, strukturált napirend, „új én”. Ez az úgynevezett identitás-projekt gondolkodás kezdetben motiváló, ám sérülékeny is. Amikor a rendszer nem tartható – mert elfáradunk, megbetegszünk, vagy egyszerűen túl sok minden történik –, a kudarc nem a módszerre, hanem az énképre íródik rá. Nem az lesz a kérdés, hogy ez a rendszer most működik-e, hanem az, hogy én miért nem vagyok képes erre sem.

Ez a belső következtetés különösen demotiváló.

A kontrollvesztés élménye nem finom korrekcióhoz, hanem gyakran teljes feladáshoz vezet: ha már nem megy tökéletesen, akkor minek folytatni. Paradox módon épp az a struktúra omlik össze, amely eredetileg a biztonságérzetet szolgálta volna.

Fontos azonban kimondani: a fejlődés nem lineáris folyamat. A visszaesés, a megtorpanás, a regresszió nem a fejlődés ellentéte, hanem annak része. A probléma nem az, ha valaki elveszíti január végére a lendületét, hanem az, ha ezt morális kudarcként értelmezi.

Ugyanakkor a megengedés nem azonos a határtalansággal. Nem arról van szó, hogy minden nehézség azonnali felmentést jelent, hanem arról, hogy különbséget tudjunk tenni aközött, ami idegrendszeri korlát, és aközött, ami valóban döntés kérdése.

Ennek felismerése önismereti munkát igényel, nem önfegyelmi erőfitogtatást.

A januári motivációhiány sok esetben nem lustaság és nem depresszió, hanem biológiai és pszichés alkalmazkodás egy szűkebb, terheltebb időszakhoz. Egy olyan kultúrában azonban, amely az állandó önoptimalizálást jutalmazza, ez az állapot könnyen patologizálódik – és éppen ettől válik kontraproduktívvá.

Talán január végén nem új rendszerekre van leginkább szükségünk, hanem arra, hogy a régieket reálisabban, kevésbé identitás-szinten kezeljük. Mert a fejlődés nem ott szokott elakadni, ahol lassulunk, hanem ott, ahol elkezdjük magunkat hibáztatni érte.