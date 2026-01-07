Megérkezett a havazás – súlyos bírságot kaphat, ha nem figyel

Január elejére Magyarország teljes területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a várható havazás és ónos eső miatt. A járda és a házak előtti közterületek tisztán tartása ilyenkor különösen nagy jelentőséggel bír, mivel több településen akár 30 centiméteres hótakaró is kialakulhat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy időben gondoskodjanak a hó eltakarításáról és a csúszásmentesítésről – tájékoztat a KEMMA.

Havas járda Székesfehérváron - Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kinek a feladata a járda tisztítása?

A járda takarítása és csúszásmentesítése alapvetően az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

A jelenlegi szabályozás szerint minden tulajdonos felelős a háza előtti közterület biztonságos állapotáért.

Amennyiben a kötelezettséget elmulasztja, az önkormányzat 5–50 ezer forintos bírságot is kiszabhat, súlyosabb vagy ismétlődő esetben pedig akár 100 ezer forintos büntetés is lehetséges.

Súlyos következményei is lehetnek

Ha a csúszós járda miatt valaki megsérül, az ingatlantulajdonos polgári jogi felelősséggel tartozik, vagyis a sérült egészségügyi költségeinek megtérítésére is kötelezhető. Volt már példa arra, hogy ilyen ügy bíróság elé került.

Mit kell pontosan eltakarítani?

a járda teljes szélességét,

járda hiányában a ház előtti mintegy egy méteres sávot,

a zöldsávot egészen az úttestig,

a vízelvezető árkokat,

valamint az állatok által hagyott szennyeződéseket is.

Helyi szabályok is érvényben lehetnek

Településenként eltérő részletszabályok is lehetnek érvényben, ezért érdemes az adott önkormányzat honlapján tájékozódni. A közös cél mindenhol ugyanaz:

a balesetmentes, biztonságos közlekedés biztosítása a téli időszakban.

Kapcsolódó tartalmaink:

Kedd reggelre teljesen átalakult a főváros látképe, miután vastag hóréteg fedte be Budapestet. A havazás nyomán készült fotók különleges hangulatot örökítettek meg, a havas utcák, parkok és épületek látványa pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

Az ország több pontján egyszerre érkezett meg a télies időjárás, eltérő hatásokkal és következményekkel. A havazás több vármegyében is vastag hótakarót, csúszós utakat és közlekedési nehézségeket hozott, miközben volt, ahol inkább látványos, mint problémás maradt a helyzet.