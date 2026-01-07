Megérkezett a havazás – súlyos bírságot kaphat, ha nem figyel

Január elejére Magyarország teljes területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a várható havazás és ónos eső miatt. A járda és a házak előtti közterületek tisztán tartása ilyenkor különösen nagy jelentőséggel bír, mivel több településen akár 30 centiméteres hótakaró is kialakulhat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy időben gondoskodjanak a hó eltakarításáról és a csúszásmentesítésről – tájékoztat a KEMMA.
Kinek a feladata a járda tisztítása?
A járda takarítása és csúszásmentesítése alapvetően az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
A jelenlegi szabályozás szerint minden tulajdonos felelős a háza előtti közterület biztonságos állapotáért.
Amennyiben a kötelezettséget elmulasztja, az önkormányzat 5–50 ezer forintos bírságot is kiszabhat, súlyosabb vagy ismétlődő esetben pedig akár 100 ezer forintos büntetés is lehetséges.
Súlyos következményei is lehetnek
Ha a csúszós járda miatt valaki megsérül, az ingatlantulajdonos polgári jogi felelősséggel tartozik, vagyis a sérült egészségügyi költségeinek megtérítésére is kötelezhető. Volt már példa arra, hogy ilyen ügy bíróság elé került.
Mit kell pontosan eltakarítani?
- a járda teljes szélességét,
- járda hiányában a ház előtti mintegy egy méteres sávot,
- a zöldsávot egészen az úttestig,
- a vízelvezető árkokat,
- valamint az állatok által hagyott szennyeződéseket is.
Helyi szabályok is érvényben lehetnek
Településenként eltérő részletszabályok is lehetnek érvényben, ezért érdemes az adott önkormányzat honlapján tájékozódni. A közös cél mindenhol ugyanaz:
a balesetmentes, biztonságos közlekedés biztosítása a téli időszakban.
