Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

havazás

Megérkezett a havazás – súlyos bírságot kaphat, ha nem figyel

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban jelentős hóesés várható országszerte. A járda tisztán tartása ilyenkor nemcsak udvariasság kérdése, hanem jogszabályi kötelezettség is. A csúszós közterületek miatt a balesetveszély is megnő, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.
Január elejére Magyarország teljes területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a várható havazás és ónos eső miatt. A járda és a házak előtti közterületek tisztán tartása ilyenkor különösen nagy jelentőséggel bír, mivel több településen akár 30 centiméteres hótakaró is kialakulhat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy időben gondoskodjanak a hó eltakarításáról és a csúszásmentesítésről – tájékoztat a KEMMA.

járda, Székesfehérvár, 2026. január 6.A drónnal készült felvételen a behavazott Fő utca Székesfehérváron 2026. január 6-án.MTI/Vasvári Tamás
Havas járda Székesfehérváron - Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kinek a feladata a járda tisztítása?

A járda takarítása és csúszásmentesítése alapvetően az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

A jelenlegi szabályozás szerint minden tulajdonos felelős a háza előtti közterület biztonságos állapotáért.

Amennyiben a kötelezettséget elmulasztja, az önkormányzat 5–50 ezer forintos bírságot is kiszabhat, súlyosabb vagy ismétlődő esetben pedig akár 100 ezer forintos büntetés is lehetséges.

Súlyos következményei is lehetnek

Ha a csúszós járda miatt valaki megsérül, az ingatlantulajdonos polgári jogi felelősséggel tartozik, vagyis a sérült egészségügyi költségeinek megtérítésére is kötelezhető. Volt már példa arra, hogy ilyen ügy bíróság elé került.

Mit kell pontosan eltakarítani?

  • a járda teljes szélességét,
  • járda hiányában a ház előtti mintegy egy méteres sávot,
  • a zöldsávot egészen az úttestig,
  • a vízelvezető árkokat,
  • valamint az állatok által hagyott szennyeződéseket is.

Helyi szabályok is érvényben lehetnek

Településenként eltérő részletszabályok is lehetnek érvényben, ezért érdemes az adott önkormányzat honlapján tájékozódni. A közös cél mindenhol ugyanaz: 

a balesetmentes, biztonságos közlekedés biztosítása a téli időszakban.

