Tombol a járvány a Balatonnál – megfertőződött a polgármester, szakembereket hívnak

Ahogy azt az Origo szerdán elsőként megírta, járvány tört ki a hét elején Balatonkenesén, ahol már az iskolában rendkívüli intézkedéseket is hoztak.

Üres utcák Balatonkenesén, sok a járványos megbetegedés a városban

Fotó: Balatonkenese / Facebook

A tanulmányi intézményben azonnali tanítási szünetet rendeltek el a fertőző betegség miatt. A hétfői napon 217 tanulóból 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett. A technikai személyzet 4 főről 1 főre csökkent a Pilinszky János Általános Iskolában, szintén betegség miatt. Ezért 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a járvány miatt. De nemcsak a suliban terjedt el a járvány, hanem az egész Veszprém vármegyei településen.

Az óvodát még elkerülte a járvány

Az Origo megtudta, sokan megbetegedtek Balatonkesenén. Például kidőlt Ambrus Gábor polgármester is, aki most otthon gyógyul, lábadozik az influenzából.

A település ügyeit most az alpolgármester, Győrfi Károlyné, Mariann viszi, aki az Origónak megerősítette, valóban sok a megbetegedés a városban.

„A héten volt bizottsági ülésünk, de nem a járvány miatt, ez minden hónapban szokásos. Ezen természetesen szóba került az egészségügyi helyzet, s tény, most a megszokottnál kevesebben voltunk, sajnos a polgármesterünk is megbetegedett. A helyi háziorvosok is azt közölték velünk, hogy sok most a beteg. Ugyanakkor külön intézkedésekre emiatt nem volt szükség, nincs vészhelyzet a városban. Érdekes viszont, hogy az óvodában nincs sok beteg gyermek. De való igaz, a Pilinszky János Általános Iskolát be kellett zárni. Pénteken jönnek a szakemberek, s megcsinálják az ózonos fertőtlenítést, így hétfőtől újraindulhat a tanítás” – mondta az Origónak Balatonkenese alpolgármestere, Győrfi Károlyné.