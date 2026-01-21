Járvány tört ki a Balatonnál, rendkívüli intézkedést hoztak egy településen

Hírlevél
Járvány tört ki Magyarországon, egy településen már rendkívüli intézkedést hoztak. A balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményében rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a járvány miatt.
Járvány miatt bezárták a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolát. 
Fotó: Unsplash

Vezér-Kósa Katalin főigazgató az Origo megkeresésére elmondta, hogy a hétfői napon 217 tanulóból 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett. 

„A keddi tanítási napon 10 gyereket az iskolából küldtünk haza” – mondta. 

Technikai személyzet 4 főről 1 főre csökkent, szintén betegség miatt . A fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt kihívássá vált.

3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a járvány miatt

A főigazgató a szülőkkel egyeztetve – a nemzeti köznevelési 2011. évi CXC. törvény szerint – 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el. 

„A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon” – mondta Vezér-Kósa Katalin. 

Az iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.

Előreláthatóan az iskolában hétfőn újraindul a tanítás.

 

