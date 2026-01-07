Ilyet ritkán látni Magyarországon – meglepő, mi zajlott le a Balatonon

Látványos jégzajlás zajlott le az éjszaka folyamán a Balaton több térségében, miután a tartós fagy hatására jelentősen vastagodott a tó felszínén kialakuló jégréteg, amelyet a szél több helyen feltört és mozgásba hozott - tájékoztat az Időkép.

A szél által mozgatott jégtáblák jégzajlást okoztak a Balatonon - Képünk illusztráció

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Jégzajlás a Balatonon

A hideg időjárás következtében a jégképződés üteme felgyorsult, ugyanakkor az erős szél hatására egyes partszakaszokon a jégtáblák összeütköztek, egymásra torlódtak, majd folyamatos mozgásba kezdtek. Balatonfenyves térségében különösen látványos volt a jelenség: a szél a havas jégtáblákat ide-oda sodorta a víz felszínén.

Más partszakaszokon ugyanakkor nyugodtabb a helyzet: Balatonföldvár és Balatonmáriafürdő környékén a jég felszíne jóval egyenletesebb, jelentősebb mozgás nélkül. A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg idő kitartásával a Balaton további részein is számítani lehet a jég megerősödésére és a befagyás kiterjedésére.

A jelenségről készült felvétel az Időkép oldalán tekinthető meg.

Három évvel ezelőtt is látványos jégzajlás zajlott a Balatonon, amely jól mutatja, hogy megfelelő időjárási körülmények között a jelenség újra és újra megismétlődhet.

