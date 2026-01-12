Erre senki sem figyel télen, pedig könnyen kórház lehet a vége

A jégcsap kialakulása tipikus téli jelenség, amely elsősorban a nappali olvadás és az éjszakai fagy váltakozásának következménye. A tetőkről lecsorgó víz megfagy, majd egyre nagyobb jégtömbbé alakul, amely idővel saját súlya alatt is leszakadhat. Ez nemcsak a gyalogosokra jelent veszélyt, hanem az épületek homlokzatára, erkélyeire, valamint az ott elhelyezett klímaberendezésekre is – tájékoztat a VEOL.

A jégcsap komoly balesetveszélyt jelenthet a forgalmas járdák felett – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért veszélyesek a jégcsapok?

A sűrűn lakott területeken a jégcsapok közvetlenül járdák, bejáratok és parkoló autók fölött alakulhatnak ki. A balesetveszélyt tovább növeli, hogy a gyalogosok figyelme télen jellemzően a csúszós talajra irányul, nem pedig a fejük fölé, így a veszély sokszor rejtve marad.

Mekkora sérülést okozhat egy lezuhanó jégcsap?

Egy nagyobb méretű, magasból lezuhanó jégcsap akár súlyos, életveszélyes sérülést is okozhat. A becsapódás ereje elegendő lehet fejsérülésekhez, csonttörésekhez, de jelentős anyagi kár is keletkezhet, ha járműre vagy épületszerkezetre zuhan.

Az ingatlantulajdonosok felelőssége, hogy időben gondoskodjanak a veszélyes jégcsapok eltávolításáról. Amennyiben ez biztonságosan nem megoldható, célszerű a veszélyeztetett területet lezárni, és szakember segítségét kérni a balesetek megelőzése érdekében.

Mikor kell a tűzoltókat riasztani jégcsapveszély miatt?

Ha a jégcsapok közvetlen veszélyt jelentenek a gyalogosforgalomra, vagy a szakszerű eltávolítás nem megoldható, indokolt a tűzoltók értesítése. A katasztrófavédelem az elmúlt időszakban több városban is beavatkozott hasonló esetekben, hogy megelőzze a súlyos baleseteket.

