Már jégtörő hajót is be kellett vetni a Dunán – videó

A téli időszakban is folyamatosan biztosítják a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú kikötő hajóállásainak megközelíthetőségét, ebben jégtörő hajó is segít, írja a Kisalföld.

Munkában a Neptun jégtörő hajó a Dunán – Fotó: ÉDUVIZIG

Tartós hideg miatt bevetik a jégtörő hajót

A kikötői vízterület a Mosoni-Duna torkolati mű megépítését követően medencés jellegűvé vált, ahol a tartós hideg időszakban elsőnek itt alakul ki jég. A Duna jegesedését figyelembe véve, amíg a folyó hajózható, a kikötő megközelítését az Igazgatóság a Neptun jégtörő hajó szükség szerinti "bevetésével" biztosítja – osztotta meg a részleteket a Facebookon az ÉDUVIZIG.

Megindult a jégzajlás a Dunán

A rendkívül hideg időjárás következtében a Duna több szakaszán veszélyes téli jelenség alakult ki. A jégzajlás során hatalmas jégtáblák sodródnak a folyón, amelyek súlyos károkat és életveszélyes helyzeteket okozhatnak - számoltunk be az esetről nemrégiben az Origón.

Világrekordot állított be egy 46 éves nehézjégtörő-hajó

Amerika egyetlen nehézjégtörője, a Polar Star (Sarkcsillag) a múlt hónapban érte el a bolygó legdélibb hajózható vizeit, új világrekordot állítva be ezzel, írtuk az Origón néhány évvel ezelőtt.