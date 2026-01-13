Kritikus helyzet a Dunán: megindult a jégzajlás

A hatóságok emiatt hajózási korlátozásokat rendeltek el, különösen a kishajók és vízi sporteszközök számára. A jégzajlás azért különösen veszélyes, mert a jégtáblák egymásnak, a partnak vagy hajóknak ütközhetnek – számolt be róla a KEMMA.

A Duna történetében több emlékezetes jégzajlás is volt.

Fotó: KEMMA

Miért veszélyes még a jégzajlás?

Tartós fagy idején a folyó felszíne befagy, majd enyhüléskor a jégdarabok leválnak és a sodrás elsodorja őket. Ilyenkor a mozgó jégtömbök kiszámíthatatlanul viselkednek, ami komoly baleseti kockázatot jelent.

A jelenség nemcsak a vízi közlekedést, hanem a part menti létesítményeket is veszélyezteti.

A történelem során több súlyos esemény is bizonyította a jelenség pusztító erejét, például a 20. század elején. Az elmúlt évtizedekben is előfordult hasonlóan kritikus helyzet, legutóbb a 2016–2017-es tél idején. A szakemberek és a hatóságok ezért egyhangúlag figyelmeztetnek: a jégre menni ilyenkor életveszélyes.

További képek és videó a KEMMA oldalán.

Látványos jégzajlás zajlott a Balatonon is

A tartós fagy és erős szél hatására látványos jégzajlás indult meg a Balaton több részén is néhány napja, ahol a jeget a szél feltörte és mozgatni kezdte a víz felszínén.⁠ A jelenség különösen Balatonfenyves közelében volt feltűnő, miközben más partszakaszokon egyenletesebb, nyugodtabb jégfelület alakult ki, és a hideg idő további jégképződéssel folytatódott.