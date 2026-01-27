Vérnyomás, pajzsmirigy, női-férfi problémák… nincs dopamin, nincs libidó…

A Jeszenszky-kaland e heti vendége, a csatorna történetében immár harmadszor, Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász, a Herbafulvo termékcsalád feltalálója és gyártója. Ezúttal is meghökkentő és tanulságos információkat oszt meg az élelmiszer- és vegyipar viselt dolgairól, a mezőgazdaságban szükséges változtatásokról, és ami a legfontosabb: arról, hogy mi magunk, hétköznapi emberek mennyi mindent tehetünk saját egészségünkért a megfelelő táplálkozással.

