Vérnyomás, pajzsmirigy, női-férfi problémák… nincs dopamin, nincs libidó…

A Jeszenszky-kaland e heti vendége ismét Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász. Az egészségmegőrzés kapcsán most is tabuk nélkül beszél az élelmiszeripar visszásságairól és arról, mit tehetünk mi magunk a jobb egészségért.
Mester Károly

A Jeszenszky-kaland e heti vendége, a csatorna történetében immár harmadszor, Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász, a Herbafulvo termékcsalád feltalálója és gyártója. Ezúttal is meghökkentő és tanulságos információkat oszt meg az élelmiszer- és vegyipar viselt dolgairól, a mezőgazdaságban szükséges változtatásokról, és ami a legfontosabb: arról, hogy mi magunk, hétköznapi emberek mennyi mindent tehetünk saját egészségünkért a megfelelő táplálkozással.

A Jeszenszky-kaland e heti vendége ismét Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász. Az egészségmegőrzés kapcsán most is tabuk nélkül beszél az élelmiszeripar visszásságairól és arról, mit tehetünk mi magunk a jobb egészségért


 

 

