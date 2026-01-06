Hírlevél
Jeszenszky Zsolt

Ha megtámadnák Magyarországot, meg tudnánk védeni?

A Jeszenszky-kaland e heti adásában Jeszenszky Zsolt Hidegkuti Konstantin nemzetközikapcsolatok-szakértővel beszélget.
Jeszenszky Zsoltpolitikapodcast

A Jeszenszky-kaland e heti beszélgetőpartnere Hidegkuti Konstantin, nemzetközikapcsolatok-szakértő.

Hihetetlen szinten ismeri a fegyvereket. Mind a katonai eszközöket, mind pedig a lakosság számára is – szigorú feltételek mellett – elérhető kézifegyvereket.

A beszélgetés két fő témája: 

1. Kiknek és milyen fegyvere lehet Magyarországon? 

2. Milyen fegyverzettel rendelkezik a Magyar Honvédség, képesek lennénk-e ezekkel megvédeni magunkat egy esetleges támadással szemben.

 

