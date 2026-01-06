Ha megtámadnák Magyarországot, meg tudnánk védeni?

A Jeszenszky-kaland e heti adásában Jeszenszky Zsolt Hidegkuti Konstantin nemzetközikapcsolatok-szakértővel beszélget.
Hihetetlen szinten ismeri a fegyvereket. Mind a katonai eszközöket, mind pedig a lakosság számára is – szigorú feltételek mellett – elérhető kézifegyvereket.
A beszélgetés két fő témája:
1. Kiknek és milyen fegyvere lehet Magyarországon?
2. Milyen fegyverzettel rendelkezik a Magyar Honvédség, képesek lennénk-e ezekkel megvédeni magunkat egy esetleges támadással szemben.
