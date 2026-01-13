Jeszenszky-kaland: A legdurvább kábítószer... és minden nap mérgezzük vele magunkat

Hírlevél
45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ismét egy fejbevágó beszélgetés arról, hogy nem csak mennyire nem figyelünk oda az egészségünkre, de mennyi tévhit uralkodik, mennyi manipuláció terel minket rossz irányba az állítólagos “tudomány” oldaláról is. A Jeszenszky-kalandban a műsorvezető, Jeszenszky Zsolt Dr. Balsai Tamással váltott eszmecserét.
Jeszenszky Zsoltegészségpodcast

A Jeszenszky-kalandban Jeszenszky Zsolt eheti vendége Dr. Balsai Tamás fogorvos, implantológus, health coach, a holisztikus orvoslás egyik legkiemelkedőbb képviselője Magyarországon. Azaz: az egész embert kell nézni és gyógyítani, nem csak helyi tüneteket kezelni.

Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt vendége a Jeszenszky-kalandban Dr. Balsai Tamás, a holisztikus orvoslás egyik jeles hazai képviselője volt

Jeszenszky Zsolt vendége kap hideget-meleget a kollégáitól

Kap is hideget-meleget a vaskalaposabb kollégáktól…meg persze a gyógyszeripari lobbitól. Mindaz, amit az emberi szervezetről, az egészséges életről mond, minimum formabontó, sokszor meghökkentő; de nagyon kerek, és nehéz benne hibát találni.

