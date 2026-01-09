Január 1-ével a belpolitika is berúgta az ajtót – Orbán Viktor vs. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatója

Itt a népszerű műsor legújabb része! A Politikai Hobbista legfrissebb epizódjában Jeszenszky Zsolt Az Alapjogokért Központ vezetőjével, Pindroch Tamással azt vizsgálja meg, hogy 2026-ban hogyan kapcsolt magasabb fokozatba a választási kampány.
A Politikai Hobbista 2026-os első vendége Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezetője. Hogyan indult be ősszel a választási kampány, hogyan kapcsolt január 1-től magasabb fokozatba, és milyen üzenete van a két ellentétes politikai erőnek? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Jeszenszky Zsolt podcastjében.
Informatív, érthető elemzések, jó hangulatú, a nézők számára szórakoztató beszélgetések formájában – minden héten ezt láthatjuk-hallhatjuk a Politikai Hobbistában.
