Január 1-ével a belpolitika is berúgta az ajtót – Orbán Viktor vs. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatója

A Politikai Hobbista 2026-os első vendége Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezetője. Hogyan indult be ősszel a választási kampány, hogyan kapcsolt január 1-től magasabb fokozatba, és milyen üzenete van a két ellentétes politikai erőnek? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Jeszenszky Zsolt podcastjében.



Informatív, érthető elemzések, jó hangulatú, a nézők számára szórakoztató beszélgetések formájában – minden héten ezt láthatjuk-hallhatjuk a Politikai Hobbistában.