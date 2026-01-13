Mikor várható végre jó idő? Mutatjuk!

A jelenlegi számítások szerint a jó idő még nem a következő napokban érkezik meg, az időjárás alakulása azonban fokozatos javulást jelez.

Fagyos reggelek után fokozatosan közelít a jó idő (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lassan érkezik a jó idő

A Köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokban alapvetően hideg, gyakran borult időre kell számítani. A hét elején a nappali csúcshőmérséklet többnyire –5 és +3 Celsius-fok között alakul, míg a reggeli órákban sokfelé fagy várható. A hét közepétől enyhe emelkedés kezdődhet, csütörtökön és pénteken a maximumok jellemzően –2 és +5 fok között lehetnek. A napsütés ekkor is csak rövid időszakokra jelenhet meg, a szél több helyen élénk maradhat.

A hosszabb távú előrejelzések szerint a hónap második felében már 7–8 fok körüli maximumok is előfordulhatnak, ami az időszakhoz képest enyhébbnek számít. Tartósan napos, tavaszias idő azonban ekkor sem látszik biztosnak.

A hideg időjárás hatására különleges arcát mutatja a Balaton, ahol a jeges felszín és a téli fények egészen rendkívüli látványt nyújtanak. A tó ilyenkor egészen más hangulatot áraszt, mint a nyári hónapokban, a természet csendje és a fagy formálta részletek pedig sokakat vonzanak a partra.

