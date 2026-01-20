Egy uniós döntés, amely sokaknál hamarabb kopogtat, mint gondolnák

A jogosítvány uniós szintű egységesítéséről az Európai Unió még mintegy tíz évvel ezelőtt döntött. A szabályozás célja az volt, hogy minden tagállamban azonos formátumú, korszerű biztonsági elemekkel ellátott vezetői engedélyek legyenek forgalomban, a régi típusú jogosítványok pedig fokozatosan kikerüljenek a rendszerből.

A jogosítvány régi típusai 2033-ra megszűnnek, a csere fokozatosan válik kötelezővé.

Fotó: police.hu

Kiket érint leginkább a jogosítványcsere az EU-ban?

A kötelező csere elsősorban azokat az uniós állampolgárokat érinti, akik még régi formátumú, határozatlan ideig érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek. Több tagállamban ezek az okmányok évtizedek óta használatban vannak, ezért az egységesítés most tömeges adminisztratív feladatot jelent.

Az uniós szabályozás értelmében 2033. január 19. után ezek a jogosítványok már nem lesznek érvényesek az Európai Unión belül.

Miért vezetik ki a régi jogosítványokat?

Az új típusú jogosítványok:

egységes megjelenésűek az EU egészében,

korszerű biztonsági elemeket tartalmaznak,

nehezebben hamisíthatók,

és megkönnyítik a határokon átnyúló ellenőrzést.

Az Európai Unió szerint a jelenlegi rendszer túl sok eltérő formátumot és jogi kivételt tartalmaz, ami problémát okoz az ellenőrzéseknél és a közlekedésbiztonság területén.

Mikor válik kötelezővé a jogosítvány cseréje?

A csere nem egyik napról a másikra történik, hanem több lépcsőben. A legfontosabb dátum azonban már rögzített:

2033. január 19. – ettől az időponttól a régi típusú jogosítványok automatikusan érvényüket vesztik az Európai Unió egész területén.

Addig az egyes tagállamok saját ütemezés szerint, fokozatosan hajtják végre az átállást.

Mi történik, ha valaki nem cseréli le időben a jogosítványát?

A határidő lejárta után a régi jogosítvány:

nem használható közúti közlekedésben,

nem fogadható el igazolásként,

és új vezetői engedély kiváltása nélkül vezetési jogosultságot sem igazol.

Ezért az érintett uniós állampolgároknak érdemes időben tájékozódniuk saját országuk határidőiről.