Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

jeszenszky zsolt

Kapitány István lesz az új kapitány? Elegük lett az idióta hülyékből?

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez a hét sem múlik el botrányos hírek és meglepő politikai fejlemények nélkül: Kapitány István szerepvállalása, az iráni brutalitás és a világ furcsa katonai húzásai mind terítékre kerülnek. A Politikai Hobbista most is olyan felvételeket hoz, amelyek máshol nem láthatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jeszenszky zsoltPolitikai hobbistagrönlandkapitány istván

Kapitány István tényleg gazdasági szakértőnek készül Magyar Péter mellett? Vagy valami más célja van vele a nemzetközi nagyvállalatoknak? És hogy fogja Bütyök kibírni a nyakörvet?

Jeszenszky Zsolt műsora a Politikai hobbista
Fotó: Origo

Iránban szörnyű dolgok történnek. És ez nem túlzás. Nincsenek pontos adatok, a rezsim hazudik, de a hírek szerint akár 30 ezer embert is megölhettek már a tüntetések során. És az iráni nép valóban az elnyomás ellen, a szabadságért harcol. A máskor oly érzékeny balos jóemberek pedig befogják szemüket-szájukat, elfordítják a fejüket.

Grönlandot végül megtámadja az USA? Sebaj, majd a svéd hadsereg megvédi. Hát, a videó alapján nem biztos…

És még további, sehol másutt nem látott videók, valamint formabontó, meghökkentő elemzések ezen a héten is a Politikai Hobbistában. Kattintson a linkre…

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!