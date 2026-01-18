Hatalmas meglepetés! Olyan kapta az Év médiaszemélyisége díjat, akiről nem is gondolná!

A győri Médiabál idén is a hazai média egyik legfontosabb társasági eseményeként zajlott. A jubileumi est során a figyelem középpontjába Kapu Tibor került, aki űrhajósként és közszereplőként is meghatározó alakja lett az elmúlt időszaknak.

Az év médiaszemélyisége Kapu Tibor lett (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)

Kapu Tibor kapta az Év médiaszemélyisége díjat

A huszadik alkalommal megrendezett Médiabál műsorvezetői Lékai-Kiss Ramóna és Gönczi Gábor voltak. Az est nyitányáról a Győri Filharmonikus Zenekar és Vavra Bence gondoskodott, megalapozva az ünnepi hangulatot.

A bál látványos programjai és rangos vendéglistája is jelezte: a Médiabál továbbra is kiemelt helyet foglal el a magyar média eseményei között.

Az est csúcspontjaként kihirdették az Év médiaszemélyisége díjazottját. Az elismerést idén Kapu Tibor, a Hunor Program keretében a világűrben járt magyar űrhajós vehette át, aki másodikként képviselte Magyarországot az űrben.

Jubileumi Médiabál Győrben

A díjátadót követően Kapu Tibor megható beszédben szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva az összetartozás fontosságát és a közös nemzeti sikerek erejét.

A díjazott az est során egy dedikált TV Macit is felajánlott a tombola nyereményei közé, amely különleges pillanatot jelentett a vendégek számára. A bálon jelen volt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is, valamint számos ismert médiaszereplő és közéleti személyiség.

Meglepő részleteket árult el Kapu Tibor az űrutazásáról

Kapu Tibor neve ma már mindenki számára ismerős: 2025. június 25-én ő lett a második magyar űrhajós, aki eljutott a világűrbe. Kapu Tibor 18 napot töltött a világűrben, most több részletet is elárult arról, milyen az élet a Nemzetközi Űrállomáson.