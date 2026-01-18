Hatalmas meglepetés! Olyan kapta az Év médiaszemélyisége díjat, akiről nem is gondolná!

Hírlevél
Huszadik alkalommal rendezték meg Győrben a Médiabált. Az est fénypontja az volt, amikor Kapu Tibor átvette az Év médiaszemélyisége díjat. A jubileumi bál a hazai média és közélet kiemelt eseményévé vált.
A győri Médiabál idén is a hazai média egyik legfontosabb társasági eseményeként zajlott. A jubileumi est során a figyelem középpontjába Kapu Tibor került, aki űrhajósként és közszereplőként is meghatározó alakja lett az elmúlt időszaknak.

Az év médiaszemélyisége Kapu Tibor lett
Az év médiaszemélyisége Kapu Tibor lett (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)

Kapu Tibor kapta az Év médiaszemélyisége díjat

A huszadik alkalommal megrendezett Médiabál műsorvezetői Lékai-Kiss Ramóna és Gönczi Gábor voltak. Az est nyitányáról a Győri Filharmonikus Zenekar és Vavra Bence gondoskodott, megalapozva az ünnepi hangulatot.

A bál látványos programjai és rangos vendéglistája is jelezte: a Médiabál továbbra is kiemelt helyet foglal el a magyar média eseményei között.

Az est csúcspontjaként kihirdették az Év médiaszemélyisége díjazottját. Az elismerést idén Kapu Tibor, a Hunor Program keretében a világűrben járt magyar űrhajós vehette át, aki másodikként képviselte Magyarországot az űrben.

Jubileumi Médiabál Győrben

A díjátadót követően Kapu Tibor megható beszédben szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva az összetartozás fontosságát és a közös nemzeti sikerek erejét.

A díjazott az est során egy dedikált TV Macit is felajánlott a tombola nyereményei közé, amely különleges pillanatot jelentett a vendégek számára. A bálon jelen volt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is, valamint számos ismert médiaszereplő és közéleti személyiség.

Látványos képekért és videóért kattintson a Kisalföld oldalára.

Meglepő részleteket árult el Kapu Tibor az űrutazásáról

Kapu Tibor neve ma már mindenki számára ismerős: 2025. június 25-én ő lett a második magyar űrhajós, aki eljutott a világűrbe. Kapu Tibor 18 napot töltött a világűrben, most több részletet is elárult arról, milyen az élet a Nemzetközi Űrállomáson.

 

