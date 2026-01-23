Orvosok figyelmeztetnek: nem mindegy, mikor issza meg a kávét

A kávé élénkítő hatását elsősorban a koffeinnek köszönheti, amely nemcsak az idegrendszerre hat, hanem az emésztésre és a gyógyszerek felszívódására is. Egyes esetekben a koffein felgyorsítja, máskor épp gátolja a hatóanyagok hasznosulását, ami miatt a kávéfogyasztás veszélyei jóval komolyabbak lehetnek, mint azt sokan gondolnák – tájékoztat az Independent.

A kávé koffeintartalma komoly mellékhatásokat erősíthet (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Milyen gyógyszereket nem szabad kávéval bevenni?

Az alábbi gyógyszertípusoknál különösen fontos az óvatosság:

Megfázás és influenza elleni szerek. Ezek gyakran stimuláns hatású összetevőket tartalmaznak, amelyek a koffeinnel együtt felerősíthetik a szívdobogást, a nyugtalanságot és az álmatlanságot. Pajzsmirigygyógyszerek (pl. levotiroxin). A kávé jelentősen csökkentheti a hatóanyag felszívódását, így a kezelés hatékonysága romolhat, még pontos gyógyszerszedés mellett is. Antidepresszánsok és antipszichotikumok. Egyes készítmények lebontását a koffein lassíthatja, ami fokozott koffein mellékhatásokhoz vagy erősebb gyógyszerhatáshoz vezethet. Fájdalomcsillapítók. A koffein gyorsíthatja a felszívódást, de ezzel együtt nőhet a gyomorirritáció és a vérzés kockázata is. Szív- és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek. A koffein átmenetileg emelheti a pulzust és a vérnyomást, ami gyengítheti a gyógyszerek hatását.

Hogyan befolyásolja a kávé a gyógyszerek felszívódását?

A koffein hatása felgyorsítja a gyomorürülést és a bélmozgást, így egyes gyógyszereknek kevesebb idejük marad a megfelelő felszívódásra. Emellett a koffein bizonyos hatóanyagokat meg is köthet, ami rontja a gyógyszer felszívódását és csökkenti a terápiás hatást.

Mennyi időt kell várni a kávé és a gyógyszer bevétele között?

Általános szabályként elmondható, hogy 30–60 percet érdemes várni a gyógyszer bevétele után, mielőtt kávét iszunk. Egyes készítményeknél – például pajzsmirigy- vagy csontritkulás elleni szereknél – ez az időtartam különösen fontos a megfelelő hatás érdekében.

Különös jelenséget fedeztek fel a kutatók: minden kávéfogyasztót érint

Egy új vizsgálat rávilágított, hogy a népszerű ital különleges módon befolyásolhat fontos idegrendszeri folyamatokat. A friss eredmények szerint a kávé hatása bizonyos helyzetekben egészen más lehet, mint gondolnánk.