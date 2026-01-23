Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem örül: elképesztő titkok derültek ki a béketárgyalásról

Olvasta?

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

kávé

Orvosok figyelmeztetnek: nem mindegy, mikor issza meg a kávét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan rutinszerűen isszák a reggeli italukat gyógyszerszedés mellett, anélkül hogy belegondolnának a következményekbe. A kávé ugyanis bizonyos készítményeknél csökkentheti a hatékonyságot, máshol pedig kellemetlen mellékhatásokat erősíthet fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kávémellékhatásgyógyszerek

A kávé élénkítő hatását elsősorban a koffeinnek köszönheti, amely nemcsak az idegrendszerre hat, hanem az emésztésre és a gyógyszerek felszívódására is. Egyes esetekben a koffein felgyorsítja, máskor épp gátolja a hatóanyagok hasznosulását, ami miatt a kávéfogyasztás veszélyei jóval komolyabbak lehetnek, mint azt sokan gondolnák – tájékoztat az Independent.

kávé
A kávé koffeintartalma komoly mellékhatásokat erősíthet (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Milyen gyógyszereket nem szabad kávéval bevenni?

Az alábbi gyógyszertípusoknál különösen fontos az óvatosság:

  1. Megfázás és influenza elleni szerek. Ezek gyakran stimuláns hatású összetevőket tartalmaznak, amelyek a koffeinnel együtt felerősíthetik a szívdobogást, a nyugtalanságot és az álmatlanságot.
  2. Pajzsmirigygyógyszerek (pl. levotiroxin). A kávé jelentősen csökkentheti a hatóanyag felszívódását, így a kezelés hatékonysága romolhat, még pontos gyógyszerszedés mellett is.
  3. Antidepresszánsok és antipszichotikumok. Egyes készítmények lebontását a koffein lassíthatja, ami fokozott koffein mellékhatásokhoz vagy erősebb gyógyszerhatáshoz vezethet.
  4. Fájdalomcsillapítók. A koffein gyorsíthatja a felszívódást, de ezzel együtt nőhet a gyomorirritáció és a vérzés kockázata is.
  5. Szív- és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek. A koffein átmenetileg emelheti a pulzust és a vérnyomást, ami gyengítheti a gyógyszerek hatását.

Hogyan befolyásolja a kávé a gyógyszerek felszívódását?

A koffein hatása felgyorsítja a gyomorürülést és a bélmozgást, így egyes gyógyszereknek kevesebb idejük marad a megfelelő felszívódásra. Emellett a koffein bizonyos hatóanyagokat meg is köthet, ami rontja a gyógyszer felszívódását és csökkenti a terápiás hatást.

Mennyi időt kell várni a kávé és a gyógyszer bevétele között?

Általános szabályként elmondható, hogy 30–60 percet érdemes várni a gyógyszer bevétele után, mielőtt kávét iszunk. Egyes készítményeknél – például pajzsmirigy- vagy csontritkulás elleni szereknél – ez az időtartam különösen fontos a megfelelő hatás érdekében.

Különös jelenséget fedeztek fel a kutatók: minden kávéfogyasztót érint

Egy új vizsgálat rávilágított, hogy a népszerű ital különleges módon befolyásolhat fontos idegrendszeri folyamatokat. A friss eredmények szerint a kávé hatása bizonyos helyzetekben egészen más lehet, mint gondolnánk.

Már egy kávét sem ihatunk a mesterséges intelligencia nélkül

Elsőre túlzásnak tűnhet, de a mindennapokban gyorsan értelmet nyer. A mesterséges intelligencia már nem csak a telefonunkban és a laptopunkban él.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!