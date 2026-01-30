Elviselhetetlen bűz terjeng egy magyar városban

A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat is érzékeli a kellemetlen szaggal járó problémát, ezért azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Az ügyben vizsgálódik az állami víziközmű-szolgáltató E.R.Ö.V. Zrt., valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal is – számolt be a Teol.

A kellemetlen szag egész Szekszárdon érezhető

Fotó: Rózsa Máté/Unsplash

Kivizsgálják a kellemetlen szag eredetét

A jelenlegi információk szerint a szaghatás biológiai eredetű lehet, de a pontos ok feltárása még folyamatban van. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és iparbiztonsági hatósága szintén ellenőrzést rendelt el annak érdekében, hogy mielőbb megszüntessék a problémát.

A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben ismét tapasztalják a bűzt, tegyenek bejelentést a hatóságoknál.

Az önkormányzat ígérete szerint minden lehetséges lépést megtesznek a szekszárdiak életminőségének javítása érdekében.

