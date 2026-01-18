Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Ezt látnia kell!

Itt az okosgyógyszer, amely minden megváltoztathat a gyógyításban

kenyér

Diéta kenyérrel? Igen, mutatjuk a legjobb választást!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a kenyér automatikusan hizlal, ezért az első dolgok között száműzik az étrendjükből. Pedig a kenyér megítélése jóval árnyaltabb, és egyáltalán nem mindegy, milyen fajtát, mikor és milyen mennyiségben fogyasztunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kenyérvércukorszintdiéta

A kenyér évtizedek óta alapélelmiszer, mégis gyakran kerül a diéták tiltólistájára a magas szénhidráttartalma miatt. Azonban a kenyér szénhidráttartalma, rostösszetétele és elkészítési módja dönt arról, hogy hizlaló vagy éppen támogató eleme lehet egy tudatos étrendnek. A teljes kiőrlésű, kovászos vagy magvas változatok egészen más hatással vannak a szervezetre, mint a finomított fehér kenyerek - tájékoztat a Focus.

kenyér
A teljes kiőrlésű kenyér hosszabb ideig biztosít teltségérzetet - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Melyik kenyér a legjobb fogyáshoz?

A fogyás szempontjából azok a kenyerek bizonyulnak ideálisnak, amelyek magas rosttartalommal rendelkeznek és lassan emelik meg a vércukorszintet. 

  1. Teljes kiőrlésű kenyér – magas rosttartalma miatt lassan emészthető, hosszú ideig biztosít teltségérzetet, és mérsékelten emeli a vércukorszintet.
  2. Rozskenyér – különösen jól laktat, segít elkerülni a túlevést, emellett a rostoknak köszönhetően stabilabban tartja a vércukorszintet.
  3. Kovászos kenyér – fermentációs eljárása miatt lassabban szívódnak fel a szénhidrátok, így kevésbé terheli meg az anyagcserét és hosszabb ideig telít.
  4. Tönkölykenyér – a hagyományos búzakenyérhez képest kevesebb kalóriát és szénhidrátot tartalmaz, ezért fogyás során is jól beilleszthető az étrendbe.

Melyik kenyér nem hizlal?

Fontos tisztázni, hogy önmagában nincs „nem hizlaló” kenyér, de vannak olyan fajták, amelyek mértékkel fogyasztva nem járulnak hozzá a súlygyarapodáshoz. A magvaskenyér, a kovászos kenyér és a zabkenyér magas rosttartalmuk miatt lassítják az emésztést, így kevesebb kalória hasznosul egyszerre. Ezek a kenyerek segítenek stabilan tartani az energiaszintet, ami diéta alatt kifejezetten előnyös.

Melyik kenyér nem emeli meg a vércukorszintet?

A vércukorszint szempontjából az alacsony glikémiás indexű kenyerek a legkedvezőbbek. A kovászos kenyér fermentációs eljárása miatt lassabban felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, míg a rozskenyér és a teljes kiőrlésű kenyér rostjai mérséklik a vércukor-ingadozást. Gluténérzékenyek számára a gluténmentes kenyér megfelelő alapanyagokkal elkészítve szintén stabilabb vércukorértékeket eredményezhet.

Kovászkészítés lépésről lépésre – ez adja a házi kenyér lelkét

A kovászkészítés egyszerre türelemjáték és örömteli rituálé: néhány napnyi odafigyeléssel és mindössze liszt, víz segítségével olyan élő alapanyagot hozhatunk létre, amely a házi kenyér lelkét adja. Megmutatjuk, hogyan induljunk el a saját kovász nevelésének útján, lépésről lépésre.

Ez az ital csodát tesz az emésztőrendszerrel, természetes probiotikumként működik

Újra fénykorát éli a kenyérital, ez az erjesztett gabonaelixír, amelyet a közösségi médiában smoothie-kba keverve dicsérnek. A savanykás ital nemcsak retró trend, hanem valódi probiotikus erőforrás: segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert és természetes alternatívát kínál a táplálékkiegészítőkkel szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!