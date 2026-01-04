Most érkezett! Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép

Madárral ütközött a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata. A baleset miatt a repülőgép nem tudta volna biztonságosan elérni a célállomást, ezért a légiforgalmi irányítás a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányította át a járatot. A pilóta sikeresen végrehajtotta a kényszerleszállást, a tűzoltók jelenleg vizsgálják a gépet.

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép

Fotó: Unsplash

Az incidens során személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

