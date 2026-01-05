Felkészültek a hatóságok az extrém havazásra

Teljes a készenlét. A Belügyminisztérium közleménye szerint felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra. A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek – különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok – működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében.

Az extrém időjárás miatt teljes a készenlét az országban

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Készenlétben állnak a segélyszolgálatok

A BM közölte, hogy valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el. A hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0-24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából – írták.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását. A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

Nincs elzárt település az országban

A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik.

A MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják.

Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak.