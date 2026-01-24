Kiadta a figyelmeztetést az Operatív Törzs – ez mindenkit érint

Tegnap délután negyed kettőkor Siófokon, a Balaton jegéről mentettek egy 51 éves nőt a tűzoltók. A parttól ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianás miatti egyenetlen jégfelületen elesett, és beszakadt alatta a jég. Csak az egyik lába merült el, viszont az esés miatt eltört a bokája. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni a sérült jégfelületen, majd speciális merevfalú hordágyra, mentőboardra fektették és a partra vitték. A mentők stabilizálták az állapotát, majd a Siófoki Kórházba szállították, ahol begipszelték. Megfigyelést követően hazamehetett.

Az olvadó jég miatt csak a part közelében szabad korcsolyázni a Balatonon, ott is csak a kijelölt helyeken, máshol életveszélyes

Fotó: Sander Breneman / Unsplash

Egy kilométerre a parttól szakadt be a jég

Délután negyed háromkor Fonyódon, a Panoráma strandnál egy kilométerre a parttól szakadt be egy 17 éves fiú alatt a jég. Az anyja ki tudta húzni a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson nem mertek átmenni, ezért a tűzoltókat hívták. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni őket és a partra vinni, ahol átadták a fiút a menőszolgálatnak. A mentők megvizsgálták és kihűlés ellen fóliát helyeztek rá, majd a Siófoki Kórházba szállították. A kórházban visszamelegítették, kivizsgálás és megfigyelést követően hazamehetett.

Bajba került állatok miatt is hívták a tűzoltókat. Délelőtt negyed tizenegykor Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett egy németjuhászt mentettek a tűzoltók a folyóból. A kutya a folyó közepén volt a vízben, mellső lábaival a jégbe kapaszkodott, de kimászni nem tudott. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel mentették ki az állatot. A kutya sértetlenül megúszta az esetet, az önkormányzat gondoskodik róla.

Délután negyed egykor Balatonfenyvesen, a parttól ötszáz méterre egy border collie alatt szakadt be a jég. A kutya a jég alá került, a léket, ahol beszakadt, már nem találta meg. A gazdája a tűzoltókat hívta, akik feltörték a jeget és kiemelték a kutyát, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Négy helyen szabad korcsolyázni a Balatonon

A Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni: a Keszthelyi Városi Strandon, a Balatonfüredi Esterházi Strandon, a Balatongyöröki Községi Strandon, illetve a Zánkai Központi Strandon.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni! A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek!

Egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni. Ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!