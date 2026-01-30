Kiara Lord bevallotta, ez az igazi szakmája

Kiara Lord felnőttfilmes tartalomgyártó, eredeti nevén Sapkin Katalin, falusi környezetben nőtt fel, ahol a természet közelsége egyszerre volt félelmetes és varázslatos számára. Bár fiatalon a nagyvárosi élet vonzotta, felnőttként már nosztalgiával gondol vissza gyerekkora nyugodt éveire, és bevallotta: ma már hiányzik neki az erdők csendje és a természet nyugalma.

Kórházi munka a reflektorfény előtt

Kevesen tudják, hogy Kiara Lord nemcsak a kamerák előtt állta meg a helyét.

Egy időszakban ápolónőként dolgozott több budapesti kórházban is, főként pszichiátriai és belgyógyászati osztályokon.

A munka fizikailag és lelkileg is komoly kihívást jelentett számára, mégis kiváló eredménnyel végezte el tanulmányait. Saját bevallása szerint volt, hogy gyors döntéseken múlt egy-egy beteg élete, és hatalmas tisztelettel tekint azokra, akik ezt a hivatást választják – számolt be a Blikk.

Kiara Lord művelt, több nyelven beszél

A bulvárhírek mögött egy művelt, tanulni vágyó nő áll: Kiara Lord angolul és oroszul is felsőfokon beszél, és értelmiségi családból származik.

A tanulás iránti szenvedélye a mai napig megmaradt, folyamatosan új területek iránt érdeklődik.

Könyv, tervek, új álmok

És ha mindez nem lenne elég, Kiara Lord jelenleg a második könyvének megjelenésére készül. Emellett egy teljesen új irány is foglalkoztatja: a cukrászat világa, ahol a kreativitását és az esztétika iránti vonzalmát élhetné ki.

A botrányhősnek tartott celeb története így egészen más megvilágításba kerül:

Kiara Lord nemcsak megosztó személyiség, hanem sokoldalú, tanulni és fejlődni vágyó nő is.

