Ezekből a kilátókból csodás panoráma nyílik a hazai havas tájra

A legizgalmasabb havas panorámák a kilátókról tárulnak elénk. A Csodás Magyarország összeszedte a legszebb téli kilátókat!

Drónnal készült képen havas táj Kékestetőn, érdemes meglátogatni a kilátókat - Fotó: MTI/Komka Péter

Íme a legnépszerűbb kilátók listája

Kékestetői kilátó – az ország teteje

Az 1014 méteres Kékes hazánk legmagasabb pontja, amelyet magaslati klímája miatt 1963-ban hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánítottak. A káprázatos látvány mellett így a kristálytiszta levegőért is érdemes felkeresni. A hegy csúcsán álló tévétorony a Mátra jellegzetes építménye, egyben kilátó is. A 180 méteres torony aljából lifttel juthatunk fel a második szinten található zárt kilátóba, majd az egy szinttel magasabban lévő nyitott teraszra. Aki idáig felmegy, 1059 méteres magasságból gyönyörködhet a Magas-Tátráig húzódó panorámában.

A toronyban kávézó is működik, így akár egy forró tea kíséretében is élvezhetjük a nem mindennapi látványt.

Az ország legmagasabb pontját a torony alatt elhelyezett, nemzeti színű kő jelzi – kihagyhatatlan megálló minden Kékest megmászó kirándulónak. Innen számtalan túraútvonal indul: érdemes felkeresni a gyönyörű kilátást nyújtó Erzsébet-sziklát fakeresztjével, a Sas-követ az első világháborúban elesett turisták emlékművével, a Pisztrángos-tavat a Petőfi-forrással, valamint a Jávoros-forrást. A Kékest érinti az Országos Kéktúra Mátraháza és Sirok közötti szakasza is.

Thuróczy Lajos-kilátó – Galyatető ikonikus építménye

A korábban Galya-kilátóként ismert panorámapont nyár végétől Thuróczy Lajos, az Országos Kéktúra egyik alapítójának nevét viseli.

A 30 méter magas objektum csúcsára két különálló lépcsősoron, összesen 162 lépcsőfokon lehet feljutni.

A közel 1000 méteres tengerszint feletti magasságban kialakított kilátóteraszról 360 fokos körkép tárul elénk: a közeli Mátra, Bükk és Börzsöny bérceitől egészen a távolban fehéren csillanó Magas-Tátra csúcsáig. A torony belsejében három hangulatos bivakszállás is helyet kapott, színes ablakokkal és kör alakú ajtókkal, ahonnan valóban a csillagos égbolt társaságában lehet álomra hajtani a fejet. Aki pedig nagyobb kényelemre vágyik, néhány száz méterre megtalálja a Galyatető Turistacentrumot, amely több különböző típusú szálláshellyel várja a természetkedvelőket, étterme pedig kiváló lehetőséget ad egy kis étkezéssel egybekötött rövid feltöltődésre is.