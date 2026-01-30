Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Gyász

Elhunyt a magyar jazzlegenda

pályázat

65 millió forint pályázati keretösszeggel indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda Program

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb lehetőség nyílik az óvodák számára a kulturális nevelés megerősítésére. 65 millió forintos keretösszeggel indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda Program, amely játékos, élményalapú formában hozza közelebb a magyar kulturális értékeket a legkisebbekhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pályázatóvodafejlesztési programóvoda

A Kulturális és Innovációs Minisztérium tízedik alkalommal hirdeti meg a Kincses Kultúróvoda Programot, azért, hogy az óvodai nevelés és a kulturális intézményrendszer együttműködését elmélyítse, és elősegítse a kulturális tartalmak minél gazdagabban beépülését az óvodák helyi pedagógiai programjába. A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élményalapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal. Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

Kincses Kultúróvoda Program: új pályázati lehetőség az óvodáknak
Kincses Kultúróvoda Program: új pályázati lehetőség az óvodáknak
Fotó: Ksenia Chernaya / Pexels

Kincses Kultúróvoda Program részletei

A Kincses Kultúróvoda Programban támogatott intézményeknek a 2026/2027-es nevelési évben olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére nyílik lehetőségük, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja.  A pályázók köre továbbra is kiterjed a külhoni magyar óvodákra és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokra, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyar kulturális közösségek közötti együttműködést.

A pályázatok beadásának határideje: 2026. március 2. 16:00 óra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!