65 millió forint pályázati keretösszeggel indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda Program

A Kulturális és Innovációs Minisztérium tízedik alkalommal hirdeti meg a Kincses Kultúróvoda Programot, azért, hogy az óvodai nevelés és a kulturális intézményrendszer együttműködését elmélyítse, és elősegítse a kulturális tartalmak minél gazdagabban beépülését az óvodák helyi pedagógiai programjába. A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élményalapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal. Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

Kincses Kultúróvoda Program: új pályázati lehetőség az óvodáknak

Fotó: Ksenia Chernaya / Pexels

Kincses Kultúróvoda Program részletei

A Kincses Kultúróvoda Programban támogatott intézményeknek a 2026/2027-es nevelési évben olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére nyílik lehetőségük, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja. A pályázók köre továbbra is kiterjed a külhoni magyar óvodákra és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokra, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyar kulturális közösségek közötti együttműködést.

A támogatás 100%-ban vissza nem térítendő.

A pályázati kiírás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg: https://emet.gov.hu/kincses-kulturovoda-2026-palyazati-felhivas/