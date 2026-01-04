Elhunyt az ikonikus magyar zenekar alapító tagja

60 éves korában elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító dobosa – tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán a zenekar.
Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!
– búcsúzott a zenekar megtörve Bräutigam Gábortól.
A zenész 1987 és 1995 között aktívan játszott a Kispál és a Borz tagjaként
A zenekar a magyar alternatív rock zene egyik meghatározó alakjává vált, és Bräutigam Gábor munkája nélkül aligha lett volna ugyanaz a hangzás és hangulat, amit a rajongók megszerettek.
Évtizedekkel később, a 2022-es újjáalakulás után Bräutigam vendégként tért vissza a Kispál és a Borz zenekarhoz. Közreműködött a 2023-ban megjelent Beszorult mondat című albumon, és részt vett a budapesti visszatérő koncerten, valamint a 2024-es MVM Dome nagykoncerten is.
