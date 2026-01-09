Meghalt Kolosi Tamás

79 éves korában elhunyt Kolosi Tamás, a magyar szociológia egyik legmeghatározóbb alakja, a társadalmi egyenlőtlenségek és az empirikus társadalomkutatás nemzetközileg is elismert szaktekintélye. A Széchenyi-díjas szociológus hosszan tartó betegség után, 2026. január 9-én, családtagjai körében halt meg – közölte az Index.

Kolosi Tamás szociológus, könyvszakember a Nemzeti Könyvtár sorozatában megjelent új köteteket bemutató sajtótájékoztatón az Országházban 2017. március 3-án.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kolosi Tamás nevét elválaszthatatlanul összekapcsolják a TÁRKI 1985-ös megalapításával, amely nemcsak kutatóintézetként, hanem módszertani mérceként is meghatározta a hazai társadalomkutatást. Munkásságát az adatok iránti szigorú fegyelem, az ideológiáktól mentes elemzés és a társadalmi valóság pontos leírására való törekvés jellemezte.

Egyetemi tanárként generációkat tanított a kritikus, mégis mértéktartó társadalomértelmezésre. Akadémiai pályája mellett a kulturális és gazdasági életben is maradandót alkotott: a Líra Könyv Zrt. felépítésével a magyar könyvpiac egyik legfontosabb szereplőjét hozta létre.