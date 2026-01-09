Hírlevél
Meghalt Kolosi Tamás

Hosszan tartó betegség után, 79 éves korában elhunyt egy meghatározó magyar szociológus, aki tudományos, intézményalapító és közéleti munkájával évtizedeken át formálta a hazai társadalomkutatást. Kolosi Tamás halálával a magyar értelmiségi élet egy olyan alakja távozott, aki a pontos mérés, az empirikus gondolkodás és a szakmai függetlenség következetes képviselője volt.
79 éves korában elhunyt Kolosi Tamás, a magyar szociológia egyik legmeghatározóbb alakja, a társadalmi egyenlőtlenségek és az empirikus társadalomkutatás nemzetközileg is elismert szaktekintélye. A Széchenyi-díjas szociológus hosszan tartó betegség után, 2026. január 9-én, családtagjai körében halt meg – közölte az Index.

Kolosi Tamás, KolosiTamás, szociológus, könyvszakember
Kolosi Tamás szociológus, könyvszakember a Nemzeti Könyvtár sorozatában megjelent új köteteket bemutató sajtótájékoztatón az Országházban 2017. március 3-án.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Meghalt Kolosi Tamás, a TÁRKI és a Líra alapítója

Kolosi Tamás nevét elválaszthatatlanul összekapcsolják a TÁRKI 1985-ös megalapításával, amely nemcsak kutatóintézetként, hanem módszertani mérceként is meghatározta a hazai társadalomkutatást. Munkásságát az adatok iránti szigorú fegyelem, az ideológiáktól mentes elemzés és a társadalmi valóság pontos leírására való törekvés jellemezte.

Kutatásai jelentős szerepet játszottak a társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek megértésében, valamint a korszerű statisztikai módszerek magyarországi elterjesztésében.

Egyetemi tanárként generációkat tanított a kritikus, mégis mértéktartó társadalomértelmezésre. Akadémiai pályája mellett a kulturális és gazdasági életben is maradandót alkotott: a Líra Könyv Zrt. felépítésével a magyar könyvpiac egyik legfontosabb szereplőjét hozta létre.

Közéleti munkásságát is széles körű elismerés kísérte: 1989–90-ben Németh Miklós, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott. Életművét 2001-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

 

 

