Meghalt Koltai János, a Szomszédok legendás Gábor Gáborja. A színművész, festőművész, rendező, díszlettervező 90 éves volt. Koltai Jánost álmában érte a halál.

Koltai János - Fotó: Origo

A hírről Nagybaczoni Nagy Kati számolt be, ahol azt írta:

Szellemisége, hite, igényessége, ereje, humora, ölelése, fénye mindörökké velünk marad. Úgy fogunk élni, úgy fogunk dolgozni ezt követően is, ahogyan azt Te elvárnád tőlünk. El nem múló örök szeretettel búcsúzunk mindazok nevében, Akik számára János a valódi fényt jelentette.

Koltai János élete

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. Színészként elsősorban karakterszerepek megformálásával aratott sikert. Több előadás díszleteit is ő tervezte. A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársa volt, ahol kisfilmeket készített.

A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán pedig 1963-ban végzett. Akkor szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, ahol két évet töltött. 1965 után a Madách Színház tagja volt.

A magyar közönség számára ismerős lehet a Szomszédok című magyar teleregényből is, amelyben a mindig tettre kész Gábor Gábort játszotta.

Munkásságát 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el – írja a Fidelio.

Az Origo korábban arról számolt be 2023-ban, hogy hosszas betegség után halt meg Pap Éva Jászai-díjas színművésznő, aki hatvan évig élt boldog házasságban a Szomszédok sztárjával, Koltai Jánossal.