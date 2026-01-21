Végre lehet korcsolyázni a Balatonon – Mutatjuk, hol biztonságos

Hírlevél
1 órája
A kemény téli hideg végre meghozta, amire sokan vártak. Több partszakaszon is megengedett a korcsolyázás a Balatonon! A jég azonban nem mindenhol egyforma, ezért a hatóságok hangsúlyozzák: csak ott érdemes jégre menni, ahol azt hivatalosan biztonságosnak minősítették.
A korcsolyázás a Balatonon jelenleg elsősorban az északi part egyes részein lehetséges. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint több helyen elérte a jég a legalább 10 centiméteres vastagságot, ami már alkalmas lehet a sportolásra – de kizárólag kijelölt területeken – tájékoztat a VEOL.

korcsolyázás a Balatonon
Korcsolyázás a Balatonon: mutatjuk hol biztonságos a jég
Fotó: Sander Breneman / Unsplash

Hol lehet korcsolyázni a Balatonon?

Az önkormányzatok visszajelzései alapján több településnél is kijelöltek biztonságos jégfelületeket:

  • Balatonfűzfő: a Tobruk és a Fövenyes strand előtt, a parttól mintegy 80 méterig
  • Balatonfüred: az Esterházy strandon kijelölt jégpályán, ahol a kiszolgálóhelyiségek is nyitva vannak
  • Balatonakarattya: a Bercsényi strand előtt 80–100 méterig tekinthető stabilnak a jég
  • Zánka: a vízirendészet mérései szerint a jég 10–13 centiméter vastag, tömör szerkezetű

Ezeken a helyeken NEM ajánlott a jégre menni

Több partszakaszon rianások, vékony jég vagy nyílt vízfoltok miatt nem jelöltek ki hivatalos jégpályát:

  • Balatonkenese, Alsóörs, Balatonudvari, Ábrahámhegy – itt a jég bizonytalan, a korcsolyázás nem javasolt
  • Tihany térségében vegyes a helyzet, a Belső-tó jege a hó miatt alkalmatlan
  • Badacsony, Badacsonytomaj, Balatonalmádi esetében sincs hivatalos kijelölés

Korcsolyázás a Balatonon: Fontos szabályok, mielőtt jégre lépne

A hatóságok figyelmeztetnek: a korcsolyázás a Balatonon csak nappal, jó látási viszonyok között megengedett, kizárólag saját felelősségre, és legfeljebb 100 méterre a parttól. A szabályok megszegése bírságot vonhat maga után, amely akár több tízezer forintra is rúghat.

Vészhelyzet esetén azonnal a 112-es segélyhívót vagy a 1817-es vízi segélyhívó számot kell tárcsázni!

A téli élmény páratlan, de a Balaton jege mindig tiszteletet követel: csak ott csússzon, ahol azt hivatalosan is biztonságosnak minősítették.

Beszakadt a jég egy gyerek alatt a Balatonon

A hatóságok figyelmeztetései és tiltása ellenére a hétvégén több embert is láttak a Balaton befagyott felszínén, egyesek kisgyermekkel, sőt babakocsival is a jégre merészkedtek. Balatonfűzfőn nem sok hiányzott a tragédiához, amikor egy gyerek alatt beszakadt a jég.

Egy rossz lépés – és kész a baj: így válhat halálos csapdává a befagyott tó

A tartós hideg hatására egyre több befagyott tó jelenik meg országszerte, ami sokakat csábít sétára, korcsolyázásra vagy játékra. A befagyott tó azonban komoly veszélyeket rejt, a jégvastagság kiszámíthatatlansága miatt akár pillanatok alatt tragédia történhet.

 

 

