Végre lehet korcsolyázni a Balatonon – Mutatjuk, hol biztonságos

A korcsolyázás a Balatonon jelenleg elsősorban az északi part egyes részein lehetséges. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint több helyen elérte a jég a legalább 10 centiméteres vastagságot, ami már alkalmas lehet a sportolásra – de kizárólag kijelölt területeken – tájékoztat a VEOL.

Korcsolyázás a Balatonon: mutatjuk hol biztonságos a jég

Fotó: Sander Breneman / Unsplash

Hol lehet korcsolyázni a Balatonon?

Az önkormányzatok visszajelzései alapján több településnél is kijelöltek biztonságos jégfelületeket:

Balatonfűzfő : a Tobruk és a Fövenyes strand előtt, a parttól mintegy 80 méterig

Balatonfüred : az Esterházy strandon kijelölt jégpályán, ahol a kiszolgálóhelyiségek is nyitva vannak

Balatonakarattya : a Bercsényi strand előtt 80–100 méterig tekinthető stabilnak a jég

Zánka: a vízirendészet mérései szerint a jég 10–13 centiméter vastag, tömör szerkezetű

Ezeken a helyeken NEM ajánlott a jégre menni

Több partszakaszon rianások, vékony jég vagy nyílt vízfoltok miatt nem jelöltek ki hivatalos jégpályát:

Balatonkenese , Alsóörs , Balatonudvari , Ábrahámhegy – itt a jég bizonytalan, a korcsolyázás nem javasolt

Tihany térségében vegyes a helyzet, a Belső-tó jege a hó miatt alkalmatlan

Badacsony, Badacsonytomaj, Balatonalmádi esetében sincs hivatalos kijelölés

Korcsolyázás a Balatonon: Fontos szabályok, mielőtt jégre lépne A hatóságok figyelmeztetnek: a korcsolyázás a Balatonon csak nappal, jó látási viszonyok között megengedett, kizárólag saját felelősségre, és legfeljebb 100 méterre a parttól. A szabályok megszegése bírságot vonhat maga után, amely akár több tízezer forintra is rúghat. Vészhelyzet esetén azonnal a 112-es segélyhívót vagy a 1817-es vízi segélyhívó számot kell tárcsázni!

A téli élmény páratlan, de a Balaton jege mindig tiszteletet követel: csak ott csússzon, ahol azt hivatalosan is biztonságosnak minősítették.

További híreink:

A hatóságok figyelmeztetései és tiltása ellenére a hétvégén több embert is láttak a Balaton befagyott felszínén, egyesek kisgyermekkel, sőt babakocsival is a jégre merészkedtek. Balatonfűzfőn nem sok hiányzott a tragédiához, amikor egy gyerek alatt beszakadt a jég.