Végre lehet korcsolyázni a Balatonon – Mutatjuk, hol biztonságos

A korcsolyázás a Balatonon jelenleg elsősorban az északi part egyes részein lehetséges. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint több helyen elérte a jég a legalább 10 centiméteres vastagságot, ami már alkalmas lehet a sportolásra – de kizárólag kijelölt területeken – tájékoztat a VEOL.
Hol lehet korcsolyázni a Balatonon?
Az önkormányzatok visszajelzései alapján több településnél is kijelöltek biztonságos jégfelületeket:
- Balatonfűzfő: a Tobruk és a Fövenyes strand előtt, a parttól mintegy 80 méterig
- Balatonfüred: az Esterházy strandon kijelölt jégpályán, ahol a kiszolgálóhelyiségek is nyitva vannak
- Balatonakarattya: a Bercsényi strand előtt 80–100 méterig tekinthető stabilnak a jég
- Zánka: a vízirendészet mérései szerint a jég 10–13 centiméter vastag, tömör szerkezetű
Ezeken a helyeken NEM ajánlott a jégre menni
Több partszakaszon rianások, vékony jég vagy nyílt vízfoltok miatt nem jelöltek ki hivatalos jégpályát:
- Balatonkenese, Alsóörs, Balatonudvari, Ábrahámhegy – itt a jég bizonytalan, a korcsolyázás nem javasolt
- Tihany térségében vegyes a helyzet, a Belső-tó jege a hó miatt alkalmatlan
- Badacsony, Badacsonytomaj, Balatonalmádi esetében sincs hivatalos kijelölés
Korcsolyázás a Balatonon: Fontos szabályok, mielőtt jégre lépne
A hatóságok figyelmeztetnek: a korcsolyázás a Balatonon csak nappal, jó látási viszonyok között megengedett, kizárólag saját felelősségre, és legfeljebb 100 méterre a parttól. A szabályok megszegése bírságot vonhat maga után, amely akár több tízezer forintra is rúghat.
Vészhelyzet esetén azonnal a 112-es segélyhívót vagy a 1817-es vízi segélyhívó számot kell tárcsázni!
A téli élmény páratlan, de a Balaton jege mindig tiszteletet követel: csak ott csússzon, ahol azt hivatalosan is biztonságosnak minősítették.
