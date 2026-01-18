Friss információk a balatoni korcsolyázáshoz

A hatóságok szerint a déli part jege kedvezőbb állapotban van, az északi parton viszont több helyen még túl vékony a jég a korcsolyázáshoz. Hiába tűnik egybefüggőnek és erősnek, a jégvastagság nagyon eltérő lehet, ezért tilos kockáztatni – olvasható a veol.hu-n.

Csak a kijelölt helyeken megengedett a korcsolyázás a Balatonon

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bővülhetnek a biztonságos helyek korcsolyázáshoz

A Bakonyban sem jobb a helyzet: Bakonybélben és más hegyvidéki tavaknál egyáltalán nem biztonságos a jég, a rendőrség kifejezetten kéri, hogy senki ne lépjen a befagyott tavakra, így a Szent-kúti tó jegére sem. Ugyanez igaz a bánya- és horgásztavakra is.

A járőrök folyamatosan ellenőrzik a veszélyes területeket, miközben a következő napok újabb fagyokat ígérnek.

Ez azt jelenti, hogy idővel bővülhetnek a kijelölt, biztonságos korcsolyázóhelyek, de addig is csak ott szabad jégre menni, ahol azt egyértelműen engedélyezték.

A balatoni jéghelyzet nem egységes, míg a déli part már biztonságosabb, az északi oldalon még mindig óvatosságra intenek a szakemberek.

