Friss információk a balatoni korcsolyázáshoz

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Még mindig nem mindenhol biztonságos a jég a Balatonon – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Bár a fagyos időjárás kedvez a téli sportoknak, korcsolyázás továbbra is csak a kijelölt balatoni helyeken megengedett, máshol életveszélyes lehet a jégen tartózkodás.
Balatonjéghelyzetkorcsolyázás

A hatóságok szerint a déli part jege kedvezőbb állapotban van, az északi parton viszont több helyen még túl vékony a jég a korcsolyázáshoz. Hiába tűnik egybefüggőnek és erősnek, a jégvastagság nagyon eltérő lehet, ezért tilos kockáztatni – olvasható a veol.hu-n

Csak a kijelölt helyeken megengedett a korcsolyázás a Balatonon – Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Csak a kijelölt helyeken megengedett a korcsolyázás a Balatonon
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bővülhetnek a biztonságos helyek korcsolyázáshoz

A Bakonyban sem jobb a helyzet: Bakonybélben és más hegyvidéki tavaknál egyáltalán nem biztonságos a jég, a rendőrség kifejezetten kéri, hogy senki ne lépjen a befagyott tavakra, így a Szent-kúti tó jegére sem. Ugyanez igaz a bánya- és horgásztavakra is. 

A járőrök folyamatosan ellenőrzik a veszélyes területeket, miközben a következő napok újabb fagyokat ígérnek.

Ez azt jelenti, hogy idővel bővülhetnek a kijelölt, biztonságos korcsolyázóhelyek, de addig is csak ott szabad jégre menni, ahol azt egyértelműen engedélyezték.

A balatoni jéghelyzet nem egységes, míg a déli part már biztonságosabb, az északi oldalon még mindig óvatosságra intenek a szakemberek.

A régi felvételek egy olyan Balatont mutatnak, amikor a vastag jég természetes korcsolyapályaként szolgált.

 

