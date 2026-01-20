Nem csitul a botrány: újabb fordulat a Kozso-ügyben

Újabb fordulatot vett a Kozso nevéhez kötődő zenei botrány, amely egy ikonikus sláger újragondolása miatt robbant ki a közösségi médiában. A Kozso által sérelmezett remix kapcsán eddig több érintett is megszólalt, most pedig a Shyguys zenekar is részletesen reagált a történtekre – írja a Bors.

Kozso és a delfinek: pillanatkép az interjúból

Fotó: YouTube

Kozso szerint mellőzték, a Shyguys félreértésről beszél

A Kozso és a Shyguys közötti konfliktus a Hello dal feldolgozása miatt alakult ki, amelyet DJ Dominique készített el a zenekarral közösen. Kozso korábban az Instagramon fejezte ki felháborodását, mivel állítása szerint sem előzetes egyeztetés, sem engedélykérés nem történt, sőt a klipforgatásra sem hívták meg. Bejegyzése komoly visszhangot váltott ki a rajongók körében.

A feszültség enyhítésére DJ Dominique elmondása szerint megpróbált egyeztetni Kozsóval, majd személyes találkozóra is sor került. A Shyguys ezt követően hangsúlyozta: részükről soha nem volt harag. Gajdos Attila szerint a konfliktus félreértésen alapult, és az egész projekt Dominique nevéhez kötődik.

Hozzátette, számukra érthetetlen Kozso reakciója, ugyanakkor sok sikert kívántak neki a sérelmek feldolgozásához.

Ács Bálint szintén megszólalt, aki szerint a személyes találkozás elkerülhetetlen, mert olyan állítások hangzottak el, amelyeket nem értenek. A zenekar kiemelte: korábban is fontos volt számukra a jó kapcsolat Kozsóval, és nem volt negatív szándék a feldolgozás mögött.

Kozso bevallotta a féltve őrzött titkot

Kozso és Ágica nagy döntés előtt állnak. A népszerű énekes a Borsnak beszélt a kapcsolatukról – és egy régóta dédelgetett álomról.

60 évesen akar gyereket Kozso

Nem érdekli az életkora Kozsót, aki hatvanévesen szeretne újra családot alapítani barátnőjével, Ágicával. Az énekes most elmondta, hogyan és miként tervezi a jövőjét.