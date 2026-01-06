Megnyílt a föld Vizsláson – hatalmas kráter keletkezett a nógrádi faluban

Sándor József, Vizslás polgármestere hétfőn reggel figyelmeztette a lakosságot arra, hogy bányabeszakadás történt a község területén. Ahogy arról beszámoltunk, Vizslás területén, a vízmű mögötti területen egy 5-8 méter átmérőjű és szélességű kráter tátong a földben. A nool.hu érdeklődésére a polgármester elárulta, hogy a jelenség valószínűleg a korábbi bányaművelés miatt alakult ki.

Több méter széles és mély kráter keletkezett Vizslás határában egy bányabeszakadás miatt – Fotó: Sándor József/nool.hu

Mindenkit arra kérnek, kerülje a vizslási krátert

A településvezető a helyszínről fotókat is megosztott. Ezeken jól látható, hogy a föld mintha megnyílt volna Vizslás külterületén, az újlaki településrész és a falu között jelenleg egy hatalmas gödör jelzi, hogy hol szakadt be a bánya. A területet elkerítették kordonszalaggal, ugyanis a kráter élet- és balesetveszélyt jelenthet az arrafelé közlekedőkre nézve.

Sándor József arra kérte a lakosokat, hogy senki ne menjen a terület közelébe. Emellett azt is elárulta, hogy a vizslási önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat az esettel kapcsolatban.

Óriási kő zúzta össze a lábát, durva bányászati baleset történt

Két férfi halt meg bányabalesetben Ausztráliában múlt pénteken. Az első áldozat egy magánbányában dolgozott, amikor egy kő összezúzta a lábát. A másik férfi egy kilométer mélyen ténykedett, amikor a bánya ráomlott. Mindkét bányászati baleset körülményeit vizsgálják a rendőrök, számoltunk be az Origón.

Beomlott egy aranybánya, 43 ember meghalt – videó

Negyvenhárman, főként nők veszítették életüket egy kézi fejtésű külszíni aranybánya beomlásakor Mali ásványkincsekben gazdag Kayes régiójában, adtunk hírt róla korábban az Origón.

